منها دروب بوكس وبنترست.. انقطاع الإنترنت عن مواقع عالمية

تعطلت مواقع الويب الرئيسية عبر الإنترنت اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، وحدث ذلك لأن موقع الاستضافة كلودفلار (Cloudflare) واجه مشكلات في البنية التحتية، وفقًا لموقع كلودفلار ومئات التغريدات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المحبطين.

كلودفلار عبارة عن موقع لاستضافة خدمات الإنترنت تعتمد عليها العديد من المواقع الإلكترونية في الحفاظ على أعمالها وحمايتها في حالة هجوم رفض الخدمات الموزع (DDoS). ولهذا يؤثر انقطاع خدمة كلودفلار على خدمات الإنترنت على مستوى العالم.

وقال الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "كلودفلار" ماثيو برينس إن خدمة كلودفلار تتم استعادتها جزئيًا، كما تعمل الشركة على استعادة الخدمات على مستوى العالم.

ووفقا لتقرير داون ديتكتور والتقارير على تويتر، تتضمن مواقع الويب والخدمات التي تعاني من انقطاع كلودفلار: بنترست، دروب بوكس، بزفييد، سوندكلود، شوبفي، ستريملابس، روبن هود، واتباد، سلنغ تي في، كانفا، كوينباز، نيتورك سليوشن وغيرها.

Aware of major @Cloudflare issues impacting us network wide. Team is working on getting to the bottom of what’s going on. Will continue to update. — Matthew Prince 🌥 (@eastdakota) July 2, 2019

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كلاودفلار ماثيو برنس على تويتر "نحن على دراية بالمشاكل التي تواجه كلاودفلار والتي تؤثر على شبكتنا على نطاق واسع"، وأضاف "يعمل الفريق على الوصول إلى ما يجري. سيستمر التحديث".

وفي وقت لاحق قال "يبدو أنه قد خفت المشكلة التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي"، وتابع "تمت استعادة حركة المرور. العمل الآن على استعادة جميع الخدمات على مستوى العالم. مزيد من التفاصيل قادمة".