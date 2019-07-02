تخدم مصالح الشركات الأميركية.. رئيس هواوي يقلل من وعود ترامب

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مؤسس هواوي رن زينغفي قوله الثلاثاء إن تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتخفيف من الحظر المفروض على معدات شركة هواوي الصينية لن يكون له "تأثير كبير" على أعمالها، لأن هواوي تتكيف مع حقبة جديدة من العداء الأميركي.

وقال ترامب السبت إن الحظر غير عادل للموردين الأميركيين، الذين شعروا بالضيق لأنهم لن يتمكنوا من بيع قطع غيار ومكونات لشركة هواوي دون موافقة الحكومة الأميركية.

وفي أول رد صيني، نقل عن رن قوله "تصريحات ترامب جيدة للشركات الأميركية؛ هواوي مستعدة أيضا لمواصلة شراء المنتجات من الشركات الأميركية"، "لكننا لا نرى تأثيرا كبيرا على ما نقوم به حاليا؛ سنظل نركز على القيام بعملنا بشكل صحيح".

وفي مايو/أيار الماضي، وُضعت شركة هواوي على قائمة الولايات المتحدة التي تقيد شركات التكنولوجيا الأميركية -مثل غوغل- في التعامل مع شركة صناعة معدات الاتصالات الصينية، التي تعتبرها واشنطن خطراً على الأمن، وسط توترات تجارية مع بكين.