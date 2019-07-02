إخلاء مكاتب فيسبوك.. شبهة هجوم بغاز السارين

كشفت الاختبارات الروتينية التي تقوم بها أقسام البريد عن وجود مادة السارين في حقيبة بريد في مكاتب عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك، حسبما قال مسؤول في إدارة إطفاء مينلو بارك لموقع بيزنس أنسايدر.

وقال المسؤول إن من الممكن أن يكون الكشف كاذبا، ولكن مع ذلك أخليت المباني وأُشرك مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)، وتقوم فرق بمراقبة عدد من الأشخاص الذين يعملون في المنشأة.

ولا توجد دلائل على تعرض أحد لحد الآن إلى خطر الغاز، وفقًا للمسؤولين. ولم يستطع مسؤول الإطفاء تحديد عدد الأشخاص الذين تجري مراقبتهم، على الرغم من أن تقارير إخبارية أخرى أشارت إلى شخصين.

وقال متحدث باسم فيسبوك إن الشركة أخلت أربعة مبانٍ استجابة للأخبار، وتمت الآن إعادة استخدام ثلاثة منها.

وغاز السارين هو غاز أعصاب من صنع الإنسان يستخدم في الحرب الكيميائية. التعرض له يمكن أن يسبب فقدان الوعي والتشنجات والشلل والفشل التنفسي والموت، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال المتحدث باسم "فيسبوك" أنتوني هاريسون "في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي، تم اعتبار حزمة سُملت إلى إحدى غرف البريد لدينا مشبوهة. أخلينا أربعة مبان ونجري تحقيقات شاملة بالتنسيق مع السلطات المحلية. لم تحدد السلطات بعد المادة التي تم العثور عليها. وحتى الآن، تم تطهير ثلاثة من المباني التي تم إجلاؤها من أجل إعادة الموظفين. سلامة موظفينا هي على رأس أولوياتنا".