الولايات المتحدة وقعت في الفخ.. هل خدعت هواوي الجميع؟

تعمل هواوي على نظام تشغيل يسمى هونغ مينغ الذي كان يعتقد في البداية أنه بديل لنظام أندرويد. لكن التعليقات الأخيرة من أحد المديرين التنفيذيين للشركة تشير إلى أن هذا ليس هو الحال وأن هواوي ستواصل استخدام أندرويد لأجهزتها المحمولة المستقبلية.

فقد ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن وسائل الإعلام في بروكسل أن كاثرين تشن، عضو مجلس إدارة هواوي والنائبة الأولى للرئيس صرحت بأن نظام هونغ مينغ مصمم للاستخدام الصناعي بدلا من الهواتف الذكية.

وأضافت تشن أن نظام هونغ مينغ كان قيد التطوير قبل المناقشات حول إيجاد بديل لنظام أندرويد بعد وضع هواوي في القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة.

وقالت أيضا إن هواوي تعتزم مواصلة استخدام أندرويد، رغم أن التقرير لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

واتصل موقع بيزنس إنسايدر بشركة هواوي للحصول على مزيد من التفاصيل والوضوح حول نظام هونغ مينغ.