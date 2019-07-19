متوسطة وعالية الخطورة.. غوغل تسد ثغرات أمنية في كروم

أعلنت شركة غوغل الأميركية إطلاقها إصدارا جديدا من متصفح كروم، وأوضحت أن الإصدار 75.0.3770.142 الجديد يسد اثنتين من الثغرات الأمنية الخطيرة، التي تم تصنيفها بدرجتي متوسطة وعالية من قبل شركة غوغل.

وتتيح الثغرة الأمنية "الخطيرة" التي تم الإبلاغ عنها في منتصف يونيو/حزيران للقراصنة إمكانية شن هجمات "ديدوس" (DDoS)، التي قد تتسبب في تعطل المتصفح.

وتتعلق الثغرة الثانية "المتوسطة"، التي تم الإبلاغ عنها في منتصف أبريل/نيسان الماضي، بحجم الخطوط المستخدمة في المتصفح؛ حيث يمكن للأطراف الأخرى اختراق المعلومات الحساسة وسرقتها.

وشددت غوغل على ضرورة تحديث المتصفح في أنظمة تشغيل مايكروسوفت ويندوز وأجهزة الماك، ومن المقرر أن يتم طرح إصدار لينوكس خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.