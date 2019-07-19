شركة إسرائيلية تتباهى باختراقها واتساب.. فهل تعاقبها أميركا كهواوي؟

تتباهى الشركة التي تقف وراء اختراق تطبيق واتساب بأنه يمكنها اقتحام الخدمات السحابية لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك أمازون وآبل وفيسبوك وغوغل ومايكروسوفت، بحسب تقارير نشرتها مجلة فايننشال تايمز.



وتُعرف شركة الأمن الإسرائيلية "أن.أس.أو غروب (NSO Group) ببرمجياتها الخبيثة بيغاسوس، التي قالت فايننشال تايمز في مايو/أيار الماضي إنها استخدمت لاختراق هواتف نشطاء حقوق الإنسان باستخدام مكالمة واتساب واحدة فقط. ويمكن للبرامج الضارة أن تشق طريقها إلى هاتف الهدف حتى لو لم يلتقط الشخص المكالمة.

وتقوم أن.أس.أو الآن بإخبار العملاء المحتملين بأن برنامج بيغاسوس التجسسي قد تم تطويره لاستهداف الخوادم السحابية، وفقًا لأشخاص مطلعين ومستندات تمت مشاركتها مع المجلة.

وبحسب ما ورد، قال مكتب الإحصاء الوطني إنه عن طريق اختراق هذه الخوادم يمكن الوصول إلى سجل بيانات موقع شخص ما والرسائل المؤرشفة والصور.

وفقًا للمستندات التي حصلت عليها فايننشال تايمز، وتتضمن طريقة الاختراق نسخ مفاتيح المصادقة لخدمات مثل غوغل درايف (Google Drive) وفيسبوك ماسنجر (Facebook Messenger) وآي كلود (iCloud) من هاتف الشخص المستهدف. وبمجرد القيام بذلك، يمكن لخادم منفصل أن ينتحل هوية الجهاز دون تنبيه المالك الحقيقي.

وقالت الوثيقة إنه حتى إذا تمت إزالة البرامج الضارة من الجهاز، فلا يزال بإمكان المهاجمين الوصول غير المحدود إلى البيانات التي تم تحميلها إلى السحابة، وفقًا لما أوردته صحيفة فايننشال تايمز.