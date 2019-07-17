فيديو مسرب يظهر نماذج هاتف آيفون 11 الجديد

نحن على بعد شهرين من إعلان آبل عن مجموعة أجهزة آيفون 11 الجديدة، لكن "اليوتيوبر أم.كي.بي.أتش.دي" (MKBHD) حصل على نماذج مقلدة للهواتف الثلاث المقرر أن تنتجها آبل، وهي آيفون 11 وآيفون 11 ماكس وآيفون 11 آر.



في الفيديو، نلقي نظرة فاحصة على تصميم الكاميرا الجديد، الذي سيضم ثلاث عدسات على آيفون 11 وماكس، ومن المتوقع أن تكون العدسة الجديدة واسعة الزاوية، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور تتضمن مجال رؤية أكبر بكثير.

تجدر الإشارة إلى أن النماذج المقلدة تؤكد أن آيفون 11 آر سيتبنى شكل الكاميرا المربعة نفسه الذي في آيفون 11 وماكس؛ لأن آيفون آر سينتقل من إعداد كاميرا واحدة إلى إعداد كاميرا مزدوجة، في حين أن طرز آيفون 11 الأخرى ستعتمد على مجموعة ثلاثية العدسات.

ما لم يظهر في هذا الفيديو هو زجاج الشاشة الجديد (frosted glass) الذي تم الترويج له على أنه الميزة في آيفون 11، وكشف عنه للمرة الأولى بواسطة منغ شي كو المتخصص في الكشف عن أحدث منتجات آبل في فبراير/شباط الماضي، لكننا لم نسمع الكثير عنه منذ ذلك الحين، ولا تظهر النماذج أيضًا مفتاح كتم الصوت المعاد تصميمه.

وتشمل الميزات الأخرى المشاع عنها في أجهزة آيفون 11 دعم الشحن اللاسلكي الثنائي، مما يسمح لك بشحن أجهزة مثل آير بودز عن طريق وضعها على ظهر آيفون.