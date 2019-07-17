للمسافرين.. ميزات جديدة لتطبيق الترجمة من غوغل

أعلنت شركة غوغل عن تطوير ترجمة الكاميرا بتطبيق "غوغل ترانسليت" (Google Translate)، حيث تعول الشركة الأميركية لأول مرة على الترجمة الآلية العصبية، بالإضافة إلى العديد من المزايا الجديدة، ومنها التعرف التلقائي على اللغة ودعم 60 لغة إضافية.



ويتيح التطبيق للمستخدم إمكانية ترجمة الكتابات في البيئة المحيطة، مثل لافتات الطريق أو قوائم الطعام مباشرة من خلال توجيه كاميرا الهاتف الذكي نحو النص المراد ترجمته.

وفي السابق كان يتعين على المستخدم تحديد اللغة المراد الترجمة منها يدويا، أما الآن فإن وظيفة "التعرف على اللغة" (Detect language) تقوم بتحديد اللغة تلقائيا، وتظهر ميزة هذه الوظيفة عند السفر إلى مناطق يتم التحدث فيها بلغات متعددة.



وتدعم وظيفة ترجمة الكاميرا المباشرة حاليا 60 لغة إضافية، منها العربية والهندية والماليزية والتايلندية والفيتنامية، وبالتالي فإن مجموع لغات وظيفة ترجمة الكاميرا يبلغ حاليا 88 لغة.

ولم يعد التطبيق يترجم من الإنجليزية إلى اللغات الأخرى، ولكنه يدعم الترجمة المباشرة بين الكثير من اللغات بدون الاعتماد على الإنجليزية كلغة وسيطة.



ويدعم تطبيق "غوغل ترانسليت" أكثر من 100 لغة لكن العديد منها غير مدعوم بشكل كامل.

وتعتمد وظيفة ترجمة الكاميرا المباشرة على ذكاء اصطناعي قوي، ولأول مرة تعلن غوغل عن استعمال وظيفة الترجمة الآلية العصبية في ترجمة الكاميرا، حيث أكدت الشركة الأميركية أن هذه الطريقة توفر ترجمات أكثر دقة مع تقليل معدل الخطأ في بعض الأزواج اللغوية بنسبة من 55 إلى 85%.