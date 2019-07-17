هكذا يمكنك حذف صورك.. تطبيق فيس آب يرد على اتهامات التجسس

استجاب تطبيق فيس آب، وهو تطبيق التحرير الذاتي الذي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي والذي انتشر بشكل كبير مؤخرا، وتحول إلى جدل أكبر حول ما يثيره من مخاوف على خصوصية المستخدمين.

وقد أثيرت هذه المخاوف من تطبيق فيس آب، كونه شركة روسية ناشئة، تقوم بتحميل صور المستخدمين إلى خوادم السحابة وتقوم بمعالجة الصور هناك -دون أن توضح للمستخدمين أن المعالجة لا تجري محليا على أجهزتهم، وهو ما أثار الشكوك حول قدرة الشركة على الاحتفاظ بالصور أو إرسالها إلى روسيا.

كما كانت هناك مشكلة أخرى أثارها مستخدمو التطبيق على نظام أي أو أس، وهي أن التطبيق لديه القدرة على تخطي الإعدادات إذا رفض المستخدم الوصول إلى قائمة الكاميرا الخاصة به، بعد أن أبلغ الأشخاص أنه لا يزال بإمكانهم تحديد صورة وتحميلها، على الرغم من عدم حصول التطبيق على إذن للوصول إلى صورهم.

ومع أن هذا في الواقع سلوك مسموح به في نظام التشغيل أي أو أس، الذي يمنح المستخدمين القدرة على اختيار حظروصول تطبيق ما للكاميرا ولكن يستثني الصور الفردية لتحميلها إذا رغبوا في ذلك.

ولذلك فهذه ليست قدرة التطبيق على تخطي المنع، بل هي خاصية في أي أو أس.

أما فيما يتعلق بمسألة المعالجة السحابية التي أثارت الجدل الأوسع، فقد أكدت الشركة أن معظم المعالجة اللازمة لتشغيل تأثيرات تجميل الانحناء بين الجنسين التي تراعي العمر بالتطبيق، تتم في السحابة.

ولكنه يزعم أنه يقوم فقط بتحميل الصور التي اختارها المستخدمون بالتحديد للتحرير. ولم تعثر اختبارات الأمان التي قام بها موقع تيك كرنش على دليل يفيد بقيام التطبيق بتحميل ملف الكاميرا بالكامل للمستخدم.

وتقول الشركة إن التطبيق يقوم بتخزين الصور التي اختار المستخدمون تحميلها في السحابة لفترة قصيرة، مدعين أن ذلك يتم من أجل "تسريع التحميل وحركة الاتصال مع الخوارزمية" ويتم حذف معظم الصور من الخوادم في غضون 48 ساعة من تاريخ التحميل".

كما تدعي أنها لا تنقل بيانات المستخدمين إلى روسيا، على الرغم من أن فريق البحث والتطوير التابع لها هناك، لذا فمن المحتمل هو أن التخزين والمعالجة السحابية يتم تنفيذها باستخدام البنية التحتية الموجودة خارج روسيا.