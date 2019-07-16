اكتشاف 4 سيناريوهات هجومية تستخدم واتساب وتلغرام لتسبب لك المشاكل

إذا كنت تعتقد أن ملفات الوسائط التي تتلقاها على تطبيقات المراسلة الآمنة المشفرة لا يمكن العبث بها، فعليك التفكير مرة أخرى.

فقد أظهر باحثو الأمن في شركة سيمانتك المختصة بالأمن الإلكتروني بالأمس سيناريوهات هجومية متعددة مثيرة للاهتمام ضد تطبيقات واتساب وتلغرام، التي قد تسمح لجهات بنشر أخبار وهمية أو خداع المستخدمين في إرسال أموال إلى حسابات خاطئة.

ويؤكد الهجوم الذي يطلق عليه اسم ميديا فايل جاكنغ "Media File Jacking"، حقيقة معروفة بالفعل وهي أن أي تطبيق مثبت على جهاز يمكنه الوصول للملفات المحفوظة في وحدة التخزين الخارجية والعبث بها، بما في ذلك الملفات المحفوظة بواسطة التطبيقات الأخرى المثبتة على الجهاز نفسه.

ويتيح واتساب وتلغرام للمستخدمين اختيار ما إذا كانوا يريدون حفظ جميع ملفات الوسائط المتعددة الواردة على وحدة تخزين داخلية أو خارجية لجهازهم.

ومع ذلك، يقوم واتساب الخاص بأجهزة أندرويد تلقائيا بتخزين ملفات الوسائط في وحدة التخزين الخارجية، بينما يستخدم تلغرام لأجهزة أندرويد وحدة تخزين داخلية لتخزين ملفات المستخدمين التي لا يمكن الوصول إليها من أي تطبيق آخر.

ولكن يغير العديد من مستخدمي تلغرام هذا الإعداد يدويا إلى وحدة تخزين خارجية، عندما يرغبون في إعادة مشاركة ملفات الوسائط المستلمة مع أصدقائهم باستخدام تطبيقات اتصال أخرى مثل "جي ميل" أو فيسبوك ماسنجر أو واتساب وهنا تكمن الخطورة.

ويمكن للتطبيق الضار المثبت على جهاز المستلم أن يعترض ويعالج ملفات الوسائط، مثل الصور الخاصة أو المستندات أو مقاطع الفيديو، المرسلة بين المستخدمين عبر وحدة التخزين الخارجية للجهاز، كل ذلك في الوقت الفعلي ودون علم المستخدمين.

وقال باحثون في منشور بالمدونة "الملفات المخزنة في وحدة تخزين خارجية من دون إجراءات أمنية مناسبة، تسمح للتطبيقات الأخرى التي لديها إذن للدخول على هذه الملفات من التحكم فيها والعبث بها".

وقام الباحثون بتوضيح وعرض أربعة سيناريوهات للهجوم، حيث يمكن لتطبيق البرمجيات الخبيثة تحليل الملفات الواردة ومعالجتها على الفور، مما يؤدي إلى: