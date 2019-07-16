اكتشاف 4 سيناريوهات هجومية تستخدم واتساب وتلغرام لتسبب لك المشاكل
في سيناريو الهجوم هذا، يمكن للتطبيق الذي يبدو أنه بريء، ولكنه ضار بالفعل، والذي تم تنزيله من قِبل أحد المستخدمين وهو يعمل في الخلفية لتنفيذ هجوم "تخطي ملف الوسائط"، فبينما تستخدم الضحية الواتساب يقوم التطبيق "بالتلاعب بالصور الشخصية وإرسالها لأحد العناوين على الواتساب دون معرفة الضحية".
2- التلاعب بالمدفوعات
وفي هذا السيناريو، يمكن للتطبيق الخبيث أن يتلاعب بفاتورة مخزنة أرسلها بائع وتغيير المعلومات فيها لخداعهم لإجراء عملية دفع إلى حساب يسيطر عليه المهاجم.
3- رسالة صوتية مزيفة
ويمكن للمهاجمين استغلال علاقات الثقة بين الموظفين في المؤسسة، حيث يمكنهم استخدام إعادة تسجيل الصوت عبر تقنية التعليم العميق لتغيير رسالة صوتية أصلية لتحقيق مكاسبهم الشخصية أو لإحداث فوضى.
4- نشر أخبار وهمية
في تلغرام، يستخدم المشرفون مفهوم "القنوات" من أجل بث الرسائل إلى عدد غير محدود من المشتركين، ويمكن للمهاجم باستخدام هجمات ميديا فايل جاكنغ، تغيير ملفات الوسائط التي تظهر في قناة موثوق بها في الوقت الفعلي لنشر الأخبار المزيفة.
كيف أمنع هذه السيناريوهات المخيفة؟
أخطرت سيمانتك التلغرام والواتساب والفيسبوك بشأن هجمات ميديا فايل جاكنغ، ولكنها تعتقد أن غوغل ستقوم بمعالجتها مع التحديث المقبل لنظام أندرويد كيو.
فالتحديث المقبل يتضمن ميزة جديدة تسمى التخزين الموجه التي تغير طريقة وصول التطبيقات إلى الملفات على وحدة التخزين الخارجية للجهاز.
ويوفر التخزين الموجه لكل تطبيق ملف تخزين معزولا في وحدة التخزين الخارجية للجهاز، حيث لا يمكن لأي تطبيق آخر الوصول مباشرة إلى البيانات المحفوظة بواسطة تطبيقات أخرى على جهازك.
وحتى ذلك الحين، يمكن للمستخدمين تخفيف مخاطر مثل هذه الهجمات عن طريق تعطيل الميزة المسؤولة عن حفظ ملفات الوسائط على وحدة التخزين الخارجية للجهاز. وللقيام بذلك، يمكن لمستخدمي أندرويد التوجه إلى:
واتساب: الإعدادات ← الدردشات ← إيقاف تشغيل التبديل لـ "رؤية الوسائط".
تلغرام: الإعدادات ← إعدادات الدردشة ← تعطيل التبديل لـ "حفظ في المعرض".
- اختفاء غامض لناقلة نفط بمضيق هرمز والإمارات تنفي ملكيتها
- الأردن يكسر الحصار.. مرسوم ملكي بتعيين اللوزي سفيرا لدى قطر
- المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه: خطة ترامب للسلام قائمة على الأساطير الصهيونية
- بعد اتهام إسلاميين من قبل.. رئيس سريلانكا يكشف: عصابات مخدرات وراء تفجيرات عيد الفصح
- "خدنا إيه من التعليم".. مصريون يعلقون على نتائج الثانوية