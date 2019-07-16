ترامب يوافق على اتهام غوغل بالخيانة والأخيرة ترد

وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم على النظر في ادعاء الملياردير والمستثمر المؤيد له بيتر ثيل بأن شركة غوغل قد اخترقت من قبل عملاء صينيين للعمل مع حكومة بكين.

وقال ثيل الذي ساعد في تأسيس موقع باي بال ويعمل في مجلس إدارة فيسبوك في تصريح له خلال عطلة نهاية الأسبوع نقله موقع أكسيوس الإخباري إن غوغل اتخذت قرارا على ما يبدو بالعمل مع الجيش الصيني.

ففي حديث له في مؤتمر يركز على القومية، قال ثيل إن هناك حاجة إلى طرح ثلاثة أسئلة على غوغل، وهي عدد وكالات الاستخبارات الأجنبية التي عملت معها في مجال الذكاء الاصطناعي، وما إذا كانت الإدارة العليا للشركة تعتقد أنها "قد تم اختراقها بشكل كامل من قبل المخابرات الصينية"، ولماذا كانت تعمل "مع الجيش الصيني وليس مع الجيش الأميركي"، وفقا لتقرير أكسيوس.

واقترح طرح هذه الأسئلة على غوغل "من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي أو وكالة المخابرات المركزية، وأنا لست متأكدا تماما من كيفية وضع ذلك، أود أن تطرح بطريقة قوية".