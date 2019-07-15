هواوي تقحم العمال الأميركيين في حربها مع ترامب

تفيد تقارير بأن شركة الاتصالات الصينية هواوي تستعد لتسريح مئات العمال في الولايات المتحدة.

فقد عانت الشركة في الأشهر الأخيرة بعد أن فرضت إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب حظرا فعليا على مبيعاتها في الولايات المتحدة بسبب ما قالت إنها تهديدات أمنية محتملة في خضم الحرب التجارية الأميركية-الصينية المستمرة.

ووفقا لمجلة وول ستريت جورنال، تخطط هواوي لتسريح العاملين في شركة أبحاث تابعة لها تدعى "فيوتشر وي تكنولوجيز" (Futurewei Technologies) وتدير عددا من معامل البحث في الولايات المتحدة.

وقالت المجلة إن هواوي ستسمح لبعض الموظفين الصينيين بخيار الانتقال إلى الصين للبقاء داخل الشركة.



ويبدو أن بعض الموظفين قد تم إخطارهم بالفعل بأنه سيتم التخلي عنهم، مع خطط لتسريح موظفين آخرين في المستقبل القريب.

وأصدر البيت الأبيض في مايو/أيار الماضي أمرا تنفيذيا سمح لوزير التجارة الأميركي بمنح الولايات المتحدة سلطة منع الشركات الأميركية من البيع إلى كيانات تعتبر تهديدا للأمن القومي.

ونتيجة لذلك، لم تعد هواوي قادرة على شراء بعض الأجزاء والبرامج التي تحتاجها لمنتجاتها، وفي حين أن الشركة قد تحصل على بعض الإعفاءات من الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على المبيعات الشهر الماضي إلا أن إدارة ترامب أشارت إلى أن الأمور لن تتغير على الأرجح حتى يحل البلدان خلافاتهما.