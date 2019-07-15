4 خطوات قبل السفر.. لتأمين بياناتك وحفظها من الضياع والسرقة

أوصت مؤسسة الحدود الإلكترونية "EFF" الأميركية باتخاذ التدابير المهمة التالية لحماية البيانات الحساسة قبل السفر لقضاء العطلة الصيفية.

1- التشفير

ينبغي تشفير الهاتف الذكي بأكمله أو القرص الصلب الخاص بالحاسوب المحمول.

وبالنسبة لهواتف آيفون، يتم ذلك تلقائيا عبر كلمة المرور. وبالنسبة لأجهزة أندرويد، يتعين ضبط هذه الخاصية من خلال الإعدادات.



ويتم التشفير بحواسيب ماك بوك عبر خاصية فايلفالت Filevault، أما حواسيب ويندوز فيتم تشفيرها عبر خاصية بيتلوكر Bitlocker أو برنامج فيراكربت Veracrypt المجاني.

2- عمل نسخة احتياطية

ويتعين قبل الشروع في السفر إنشاء نسخة احتياطية من جميع البيانات الموجودة على الأجهزة، التي سيتم اصطحابها في الرحلة سواء كانت هواتف ذكية أو حواسيب لوحية أو محمولة، وبذلك يتم حماية البيانات في حال فقدان الجهاز.

3- حذف البيانات أو الاستعانة بمصادر خارجية

وفي حال اصطحاب الجهاز المعتاد يجب حذف أكبر قدر ممكن من البيانات، بدءا من رسائل البريد الإلكتروني مرورا بسجل المتصفح وصولا إلى المستندات.

وبدلا من ذلك، يمكن الاستعانة بمصادر خارجية على شبكة الإنترنت، مع مراعاة تشفيرها.

كما يمكن الاستعانة بالتطبيقات التي يمكنها إخفاء المستندات أو الصور، وكذلك إعداد أقسام مخفية على القرص الصلب لجهاز الحاسوب المحمول.

4- هاتف ذكي للسفر

ويمكن التفكير في اصطحاب هاتف ذكي لا يشتمل على بيانات حساسة طوال فترة الرحلة.

وأخيرا يجب أن يراعي المسافر أن ماسحات بصمة الإصبع أو الوريد أو القزحية أو الوجه ليست آمنة، مثل كلمات المرور القوية.