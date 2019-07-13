غرامة تاريخية على فيسبوك.. 5 مليارات

فرضت السلطات الأميركية غرامة على شركة فيسبوك بقيمة خمسة مليارات دولار في أعقاب تحقيق في فشل عملاق التواصل الاجتماعي في حماية خصوصية المستخدمين.

قال مصدر مطلع الجمعة إن لجنة التجارة الاتحادية وافقت هذا الأسبوع على تسوية قيمتها حوالي خمسة مليارات دولار مع فيسبوك بشأن تحقيقها في طريقة التعامل مع بيانات المستخدمين.

وتجري اللجنة تحقيقا في مزاعم بأن فيسبوك تبادلت على نحو غير ملائم بيانات 87مليون مستخدم مع شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارات السياسية التي تم إشهار افلاسها.

ويركز التحقيق على ما إذا كان تبادل البيانات ونزاعات أخرى قد انتهكت اتفاقا يرجع إلى عام 2011 بين فيسبوك والهيئة التنظيمية.

وقالت فيسبوك في وقت سابق هذا العام إنها خصصت ثلاثة مليارات دولار لدفع غرامة توقعت أن تتراوح بين ثلاثة مليارات وخمسة مليارات دولار.

هذا وقد امتنعت لجنة التجارة الاتحادية وفيسبوك عن التعقيب.

وقال المصدر إن إعلانا نهائيا بشأن التسوية قد يصدر الأسبوع القادم.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن من المتوقع أن تتضمن التسوية قيودا حكومية على طريقة تعامل فيسبوك مع البيانات الشخصية للمستخدمين.