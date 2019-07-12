تويتر: العطل كان بسبب تغيير في النظام الداخلي
قالت تويتر مساء الخميس إن منصتها للتدوينات الصغيرة عادت للعمل بشكل جزئي، بعد أن شهدت انقطاعا استمر لأكثر من ساعة على مستوى العالم.
وقال الرئيس التنفيذي جاك دورسي في تغريدة "كنا خارج الخدمة.. والآن نعود ببطء، آسفون".
وذكرت الشركة أن العطل كان بسبب تغيير في النظام الداخلي، مضيفة أنها تعمل على حل المشكلة تماما.
وكان موقع داون ديتكتور دوت كوم المختص في رصد مثل هذه الانقطاعات قال في وقت سابق إن قرابة سبعين ألف شخص حول العالم أبلغوا عن مشاكل تواجههم في استخدام تويتر.
وانخفضت أسهم الشركة بشكل طفيف في التعاملات الإلكترونية.
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