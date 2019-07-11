تتسع لراكبين وتسير بسرعة 50 كلم في الساعة.. قريبا سيارات بالطاقة الشمسية

قال موقع صحيفة لوباريزيان الفرنسية إن جمعية إيكو سولار بريز التي تعمل في ولاية بريتانيا تقوم بتطوير سيارة كهربائية صغيرة (Hx2) تعمل بأشعة الشمس دون غيرها من الطاقات الأخرى.

وتتسع السيارة تتسع لراكبين فقط وستكون مغطاة بالكامل بالألواح الشمسية وقادرة على السير بسرعة 50 كم/ساعة وإعادة شحن نفسها بشكل آلي وطبيعي دون اتصال بأي مصدر وذلك حسب معدل أشعة الشمس في المكان الذي توجد به.

وتعمل السيارة التي لا يتجاوز وزنها نصف طن بمحركين كهربائيين مثبتين في العجلات الخلفية.

وتنبع الطاقة عند تشغيل محرك السيارة من الألواح الشمسية والبطارية التي تستعيد شحنها عند ما تتوقف وتكون جميع الطاقة الشمسية مسخرة لها.

وأضاف الموقع أن الاختبارات التي أجريت على السيارة كانت مطمئنة، إلا أنها لن تعمل قبل عام 2022 حين يتم تجهيز تصميم الهيكل، وأنه يجري في الوقت الحالي التعريف بها.