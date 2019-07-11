تحطم قمر المراقبة الإماراتي "عين الصقر" قبل وضعه بالمدار

أعلنت شركة "آريان سبيس" فشل عملية إطلاق صاروخ "فيغا" من غويانا الفرنسية ليل الأربعاء وتحطم قمر المراقبة الإماراتي "فالكون آي 1" الذي كان يفترض أن يضعه الصاروخ في المدار، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت مديرة العمليات في الشركة لوس فابرغيت في تصريح من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية إنه "بعد حوالي دقيقتين من الإقلاع (...) حصل خلل ضخم أدى إلى خسارة المهمة. باسم آريان سبيس أتقدّم بأصدق الاعتذار لعملائنا على خسارة شحنتهم".

وهذا أول فشل يُمنى به "فيغا" بعد 14 عملية إطلاق ناجحة قام بها هذا الصاروخ الفضائي الخفيف الوزن منذ دخوله الخدمة في المركز الفضائي الغوياني في 2012.

وبحسب مشاهد فيديو لعملية الإطلاق بثتها "آريان سبيس" بدا أن الصاروخ يسير على الخط المرسوم له قبل أن ينحرف عن مساره بعد مرور دقيقتين على إطلاقه ثم أخذ "يتدهور"، بحسب المصطلح الذي استخدمته الشركة لوصف عملية سقوط الصاروخ، في حين لم تتضح في الحال أسباب هذا الفشل.

وكانت مهمة الصاروخ وضع قمر المراقبة "فالكون آي 1" (عين الصقر 1) في المدار لحساب الإمارات.

وكان من المفترض أساسا إطلاق الصاروخ ليل الجمعة، لكن العملية أرجئت مرة أولى إلى الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية، ثم أرجئت مرة ثانية إلى الأربعاء للسبب ذاته.

وكان الهدف من وضع القمر "فالكون آي 1" في المدار "تلبية حاجات القوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة من جهة وتوفير صور للسوق التجارية من جهة أخرى"، بحسب "آريان سبيس".

وبلغت زنة القمر الاصطناعي حوالي 1200 كيلوغرام عند الإقلاع وكان مفترضا وضعه في مدار يبعد 611 كيلومترا عن الأرض.

وطوّر هذا القمر الاصطناعي تحالف شركات تقوده إيرباص للدفاع والفضاء وتاليس ألينيا سبيس. وكانت هذه سادس عملية إطلاق تنفذها "آريان سبيس" منذ مطلع العام.