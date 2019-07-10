نينتندو تطلق جهاز ألعاب العطلات "سويتش لايت"

كشفت نينتندو اليوم عن جهازها الجديد "سويتش لايت" (Switch Lite) المصمم بديلا أقل تكلفة لوحدة التحكم الأصلية الشهيرة سويتش.



ويتميز سويتش لايت بخفة الوزن بشكل كبير، وهو ما يساعد اللاعبين على قضاء وقت أطول دون الشعور بالتعب، كما يتميز بالقوة لأن أدوات التحكم "جوي كون" (Joy-Con) أصبحت الآن جزءا من الجهاز.

ويتراوح سعر الجهاز الجديد بين 100 و199 دولارا، وبهذا السعر تحصل على إصدار مبسط من سويتش، حيث صمم الجهاز بشكل صريح كجهاز محمول باليد ولا يمكنك توصيله بالتلفزيون الخاص بك، وصممت وحدات التحكم جوي كون متصلة مباشرة بجسم الجهاز.

ويقول موقع نينتندو إن جهاز لايت الجديد يتميز ببطارية أطول عمرا بسبب تصميم رقاقة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، ويعمل سويتش لايت أيضا على التخلص من المساند المثيرة للجدل.

ويأتي جهاز سويتش لايت بألوان عدة هي الأصفر والرمادي والفيروزي، بالإضافة إلى إصدار "بوكمون سورد آند شيلد" (Pokémon Sword and Shield) الرمادي الفاتح الخاص.