نينتندو تطلق جهاز ألعاب العطلات "سويتش لايت"
كشفت نينتندو اليوم عن جهازها الجديد "سويتش لايت" (Switch Lite) المصمم بديلا أقل تكلفة لوحدة التحكم الأصلية الشهيرة سويتش.
ويتميز سويتش لايت بخفة الوزن بشكل كبير، وهو ما يساعد اللاعبين على قضاء وقت أطول دون الشعور بالتعب، كما يتميز بالقوة لأن أدوات التحكم "جوي كون" (Joy-Con) أصبحت الآن جزءا من الجهاز.
ويتراوح سعر الجهاز الجديد بين 100 و199 دولارا، وبهذا السعر تحصل على إصدار مبسط من سويتش، حيث صمم الجهاز بشكل صريح كجهاز محمول باليد ولا يمكنك توصيله بالتلفزيون الخاص بك، وصممت وحدات التحكم جوي كون متصلة مباشرة بجسم الجهاز.
ويقول موقع نينتندو إن جهاز لايت الجديد يتميز ببطارية أطول عمرا بسبب تصميم رقاقة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، ويعمل سويتش لايت أيضا على التخلص من المساند المثيرة للجدل.
ويأتي جهاز سويتش لايت بألوان عدة هي الأصفر والرمادي والفيروزي، بالإضافة إلى إصدار "بوكمون سورد آند شيلد" (Pokémon Sword and Shield) الرمادي الفاتح الخاص.
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جهاز سويتش لايت يأتي بألوان منها الأصفر والرمادي والفيروزي بالإضافة إلى إصدار بوكمون الرمادي الفاتح (نينتندو)
ويحتوي الجهاز الجديد على شاشة تعمل باللمس بحجم 5.5 بوصات مقارنة بـ6.2 في سابقه.
وهناك أيضا بعض اللمسات اللطيفة الأخرى، مثل الحواف وتهوية الهواء التي تتوافق مع لون الجهاز، بحيث تمتزج بشكل أفضل.
وعموما، إنه جهاز قوي، وهو ما تتوقعه بالضبط من هذا النوع من التحديث.
ومنذ ظهورها لأول مرة في مارس/آذار 2017 باعت نينتندو 35 مليون جهاز سويتش حول العالم، وترى أن جهاز سويتش لايت المعاد تصميمه يهدف إلى الاستفادة من هذا النجاح الأولي، ويجب تعزيزه بألعاب العطلات المقبلة، مثل "بكمون سورد"، و"سوبر ماريو".
وسيتم إطلاق نينتندو سويتش لايت في 20 سبتمبر/أيلول المقبل، فهل يلاقي نجاح السويتش الأصلي؟