"زر المفاجأة"... آخر تقليعات مؤسس سيارة تسلا

تعرض بعض شركات السياحة حزمةً تسمى العطلة المفاجئة، ومبدؤها يقوم على أن تدفع لوكيل السفر مبلغا من المال ليأخذك لوجهة غامضة أو مفاجئة.

ويبدو أن مؤسس "تسلا" إيلون ماسك وجد في هذه الفكرة ضالته لترويج التحديث القادم لسيارات تسلا، فقرر أن يضمنها في التحديث السنوي القادم.

وتعتمد سيارات تسلا على تحديثات دورية من المصنع لمنظومتها الإلكترونية شأنها شأن الهواتف الذكية التي يتم تحديثها باستمرار.

وعرضت المغردة كيلي فوغان الفكرة على ماسك من خلال تغريدة على تويتر حيث قالت لماسك: هل يمكنك إضافة خاصية "أحس أني محظوظ اليوم" لتأخذني سيارة تسلا في جولة غريبة ومفاجئة للسائق.



الفكرة نفسها جاءت من مستخدم تويتر كيلي فون، الذي سأل المدير التنفيذي مازحا ما إذا كان سيحصل على سيارة تسلا مجانيا مقابل فكرته.

Hey @elonmusk can you add an "I'm feeling lucky" destination option and take the driver on a fun surprise adventure — Kelly Vaughn 🐞 (@kvlly) ٩ يوليو ٢٠١٩

ورد عليها رائد الأعمال غريب الأطوار بأن الفكرة أعجبته، وأنه يشعر بأن "زر المفاجأة" سيكون جاهزا في التحديث القادم.

Done. I’m feeling 🍀 & I’m feeling 😋 navigation buttons coming with next software release. — Elon Musk (@elonmusk) ٩ يوليو ٢٠١٩

ومن اللافت للنظر أن هذا التحديث الجديد، في حالة تأكيده، انتقل من مرحلة الفكرة إلى الانتهاء في غضون 20 ساعة تقريبًا.

مواقع عشوائية ممتعة

لم تصدر المزيد من التفاصيل، لكنه كان كافيا لجعل الناس يتكهنون ما إذا كان سيكون خيارا ممتعا أو آمنا.

وتكهن أحدهم، ويدعى براناي باثولي، بأن الخيار يمكن أن يتعطل لينتهي السائق بطريق الخطأ في منزل شخص غريب.

Hey @elonmusk can you add an "I'm feeling lucky" destination option and take the driver on a fun surprise adventure — Kelly Vaughn 🐞 (@kvlly) ٩ يوليو ٢٠١٩

ورغم أن هذه أحد الاحتمالات الممكنة، فإن الأفكار الغريبة وطريقة تنفيذها هي التي كونت شخصية إيلون ماسك وثروته.