غوغل سيتي.. المدينة الذكية المثيرة للقلق

تريد شركة غوغل بناء أحياء جديدة في مدينة تورونتو الكندية، تتراوح مساحتها بين 5 و77 هكتارا، من خلال استثمار ما يربو على 710 ملايين دولار أميركي. ولكن هذه الشوارع المستقبلية المليئة بالمستشعرات والكاميرات تلقى معارضة.

وفي تقرير نشرته صحيفة لوتون السويسرية، ذكر الكاتب أنوش سيدتاغيا أنه لم يسع أي عملاق تكنولوجي من قبل إلى بناء مدينة بمثل هذا الحجم.

وخلال هذا الأسبوع، كشفت غوغل عن خططها لتشييد أحياء جديدة شرق تورونتو بمساحة خمسة هكتارات، أي ما يعادل مساحة سبعة ملاعب كرة قدم. وفي مرحلة ثانية قد يمتد مشروعها على 72 هكتارا إضافية.



وتريد الشركة إنشاء "أحياء ذكية" متصلة بشكل كبير بالعاصمة الكندية، ولكن هذا المشروع يثير معارضة قوية.

فعن طريق فرعها "سايد ووك لابس"، تعمل شركة "ألفابت" -الشركة الأم لغوغل- على تنفيذ مشاريع بحثية حول "المدن الذكية"، موجهة لإيواء الآلاف من السكان، حيث سيتمتع بعضهم بإيجارات مقبولة، وفقا لما أكدته الشركة، فضلا عن توفير أكثر من 44 ألف وظيفة.

وتحاول غوغل إغواء تورونتو منذ عدة سنوات بهذا المشروع، وخلال هذا الأسبوع، سلطت الشركة الضوء على نواياها بالتفصيل عبر نشر وثيقة مكونة من 1500 صفحة.

قياس معدل إشغال المقاعد

وقدّمت غوغل لمحة عن مدينة أحلامها، التي ستكون إشارات المرور الضوئية فيها قادرة على قياس سرعة المشاة الذين يعبرون الطريق، في حين أن حواف الطرق ستكون قادرة على التحرك وفقًا لكثافة حركة المرور، وستُثبَّت مستشعرات في شوارع المشاة لقياس تدفقهم.