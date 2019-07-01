3 تطبيقات يستفيد منها الشباب العربي عند السفر

ولكن هل توجد تطبيقات يمكن للمسافر العربي الاستفادة منها وفي الوقت نفسه يمكن للشباب العربي الحصول على أموال أو تعلم لغة أجنبية خلال إجازة الصيف؟ نعم، وهذه تطبيقات.

1- شو مي أروند (show me around) لمصر والمغرب العربي

يمكن للمسافر العربي إذا لم يرغب في صحبة مرشد سياحي تقليدي أو جولات جماعية، أو لا يرغب في دفع رسوم باهظة مقابل جولة خاصة فاخرة، فيمكن "لشو مي أراوند" مساعدتك في العثور على مواطنين محليين على استعداد لمنحك جولة خاصة في مدينتهم بسعر أقل.

سيقدم البعض جولات مجانًا لأنهم يرغبون في تحسين لغتهم الإنجليزية أو ببساطة لأنهم يحبون مقابلة أشخاص من جميع أنحاء العالم.

ويهدف التطبيق إلى توفير المزيد من التجارب المحلية المصممة خصيصًا لاهتماماتك، مثل زيارة المتاحف ودور العرض أو زيارة المقاهي والأماكن الجديدة.

ويمكن التسجيل في التطبيق مجانا كمستخدم بوضع صورة له ونبذة مختصرة عنه وعن مدينته وكيف يمكنه مساعدة السواح وعرض سعر لخدماته.

وبهذا يمكن للشباب في مصر أو المغرب العربي -على سبيل المثال- أن يغتنموا فترة السياحة للعمل مرشدين سياحيين لتعريف السياح على المناطق الأثرية أو حتى البازارات والأسواق والحصول على مبلغ من المال أو تحسين لغة يودون تعلمها أو حتى عمل صداقات من دول مختلفة.

التطبيق متوفر للتنزيل مجانا على أي أو أس وأندرويد .

الشباب في مصر أو المغرب العربي يمكنهم العمل مرشدين سياحيين بواسطة تطبيق "شو مي أروند" (غيتي إيميجز)

2- أيت وذ (Eatwith) لبنان وبلاد الشام

يعتبر الطعام أحد أفضل الطرق لتجربة ثقافة الدول، وبدل تناول الطعام في المطاعم التي قد تحتوي على قوائم مبالغ فيها مصممة للسياح، تقدم "إيت وذ" تجارب طعام جديدة.

فيمكن للمستخدم التسجيل لجولات الطعام أو دروس طهي خاصة محلية باستخدام التطبيق.

ويسمح لك التطبيق بالبحث حسب الوجهة، مع نطاق للأسعار ونوع المطبخ واللغات والحساسية للغذاء.

ويمكن للعائلات أو الشباب في الأردن ولبنان -على سبيل المثال- والذين يتمتعون بموهبة الطهي أن يقوموا بالتسجيل في هذا التطبيق ووضع القائمة التي يرغبون في تقديمها مقابل عائد مادي بسيط، حيث يشجعون السائحين على زيارتهم وتناول الأطباق المحلية المحضرة بالبيت.

التطبيق متوفر للتنزيل مجانا على أي أو أس وأندرويد

هذه التطبيقات مجرد أمثلة وهناك العديد من التطبيقات المشابهة التي يمكن الاستفادة منها (مواقع التواصل)