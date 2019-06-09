 سماعات بوز جديدة لإلغاء الضجيج
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سماعات بوز جديدة لإلغاء الضجيج

سماعة بوز الجديدة تدعم المساعد الصوتي أليكسا من أمازون ومساعد غوغل الصوتي (الألمانية)
سماعة بوز الجديدة تدعم المساعد الصوتي أليكسا من أمازون ومساعد غوغل الصوتي (الألمانية)

أعلنت شركة "بوز" (Bose) إطلاق سماعة الرأس 700 (Noise Cancelling Headphone 700) الجديدة المانعة للضجيج، التي تمتاز بالعديد من الوظائف المتطورة إلى جانب تشغيل الصوت بجودة فائقة.

وأوضحت الشركة الأميركية أن سماعة الرأس الجديدة تمتاز بوظيفة متطورة لإلغاء الضوضاء، ونظام ميكروفون ليس له مثيل، ونظام استعمال باللمس بديهي مع دعم تقنية "بوز أي آر" ووضع المحادثة، الذي يتيح التحدث مع الآخرين دون الحاجة إلى خلع سماعة الرأس.

وتدعم سماعة الرأس الجديدة المساعد الصوتي أليكسا من أمازون، ومساعد غوغل الصوتي، ويمكن الوصول إليهما عن طريق ضغطة زر، ويتم توصيل السماعة بأجهزة التشغيل عن طريق تقنية البلوتوث.

كما يمكن تغيير الإعدادات وتثبيت التحديثات عن طريق تطبيق اختياري، وتمتد فترة تشغيل البطارية المدمجة حتى عشرين ساعة، وتتم إعادة شحنها عن طريق منفذ "يو أس بي-سي".

وأعلنت شركة بوز طرح سماعة الرأس 700 في الأسواق بنهاية يونيو/حزيران الجاري بسعر يبلغ أربعمئة دولار أميركي.

المصدر : الألمانية
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