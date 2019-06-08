كيف يمكن لهاتفك الذكي إنقاذك في حالة الطوارئ؟

أصبحت الهواتف الذكية تمثل صندوق أسرارنا، لذلك يفضل المستخدمون حماية بياناتهم من المتسللين بكلمة عبور (سر)، ولكن ما الذي يجب فعله في الحالات الطارئة، مثل التعرض لحادث أو فقدان الوعي في الشارع، وخصوصا لدى الذين يعانون أمراضا ويحتاجون لعناية طبية خاصة؟

وظيفة خاصة

ذكر تقرير نشره موقع "آف بي. ري" الروسي، أن الهواتف الذكية الحديثة توفر خيارا يسمح بإنقاذ صاحبه من خلال الاتصال بالطوارئ أو الطبيب. ولن يكون من الضروري اختراق الجهاز الذي عادة ما يحتوي على كلمة عبور (سر)، وإنما ستظهر أرقام الاتصال الضرورية والبيانات الطبية اللازمة والمعلومات المتعلقة بالشخص وعما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة.

أجهزة الآيفون

باستخدام تطبيق "الصحة". وفتح التطبيق والانتقال إلى علامة التبويب "البطاقة الطبية"، ثم الضغط على خيار "تحرير" والانتقال إلى قسم "جهات الاتصال في حالات الطوارئ". وبعد النقر على هذه العلامة يجب إضافة جهات الاتصال المطلوبة، ووضع أرقام الهواتف التي قد تحتاج إليها: الزوجة، الزوج، الابن، الطبيب... ثم الضغط على تم.



ومن الممكن إضافة جهة اتصال جديدة كلما لزم الأمر. ويجب إضافة المعلومات المهمة التي سيتم عرضها على الشاشة على غرار السن، وفصيلة الدم، والحساسية، وموانع استعمال بعض أنواع الأدوية وغيرها من المعطيات. وفي حال تعرضت لحالة طارئة، سيسهل على أي شخص مساعدتك أو الاتصال بأحد أفراد عائلتك.