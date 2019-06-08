تسريب فيديو لهاتفي سامسونغ الجديدين غالاكسي نوت10 ونوت10 برو

كشفت شركة سامسونغ النقاب عن أشهر هواتفها الذكية من فئة "غالاكسي أس 10" قبل بضعة أشهر. وتحولت الأضواء الآن نحو الشيء الكبير التالي من العلامة التجارية الكورية الجنوبية وهو "غالاكسي نوت 10".

وبحسب موقع التسريبات "أون ليكس" من المتوقع أن تطلق سامسونغ نوت 10 في أغسطس/آب المقبل، كما سيكون هناك غالاكسي نوت 10 برو الجديد كذلك الذي يتميز بمظهر يشبه الصندوق عن أجهزة نوت السابقة.

ويمكن أن نرى الشاشة ذات الحواف المنحنية والإطارات الضئيلة في الجزء العلوي والسفلي. ومما يلفت انتباهنا هو الكاميرا الذاتية ذات الثقب المركزي، وهي انحراف عن موضع الزاوية العلوية اليمنى لمجموعة أس 10.

بالإضافة إلى ذلك، فإن "نوت 10 برو" لا يحتوي إلا على كاميرا تصوير ذاتية واحدة، في حين أن غالاكسي أس 10 بلس يحتوي على كاميرات تصوير شخصية مزدوجة.

ويأتي الجهاز بشاشة أومليد بحجم 6.75 بوصات وبدقة 1.440x3.040 وبأبعاد تصل إلى 162.3 × 77.4 × 7.9 ملم، مع سُمك يصل إلى 8.5 ملم عند الكاميرا الخلفية.

ويتميز الهاتف بإطار معدني رفيع للغاية، يزداد سُمكًا بالقرب من الأزرار. ويمكن العثور على زر التشغيل والصوت على الحافة اليسرى. ويضم الجزء السفلي من الهاتف فتحة أس-بن والميكروفون ومكبر الصوت ومنفذ تايب-سي. ويفتقر الجهاز إلى زر بكسبي الشهير ومقبس الصوت 3.5 مم.

أما الكاميرات فتحتوي الخلفية على ثلاث كاميرات إلى جانب كاميرا ToF (عمق ثلاثي الأبعاد). وتشمل الكاميرات عدسة أساسية بدقة 12 ميغابكسل، وتليفوتوغرافي بدقة 12 ميغابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل. ولا يوجد ماسح ضوئي لبصمة العين، وهو ما يؤكد إلى حد كبير أن نوت 10 برو سيتضمن مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

أما عن بقية المواصفات فمن المحتمل أن تكون الشرائح مدعومة بذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 12 غيغابايتا. وبطارية 4500 مللي أمبير في الساعة وشحن سريع بقوة 45 واطا.