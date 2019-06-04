هذا أبرز ما أعلنت عنه آبل في مؤتمرها السنوي للمطورين

ويأتي الجهاز بثماني فتحات للتوسعة من نوع "بي سي آي إي" (PCIe) بالإضافة إلى دعم بطاقات الرسوميات فائقة الأداء مثل "راديون برو 580 إكس"، وبطاقة "راديون برو فيغا 2"، التي تمتاز بأنها تضم ذاكرة قدرها 32 غيغابايتا وعرض حزمة ذاكرة قدره تيرابايت في الثانية، وهو الأعلى بين جميع بطاقات الرسوميات.

ويدعم الحاسوب الجديد أيضا بطاقات الرسوميات "راديون برو فيغا 2 ديو" التي تضم بطاقتي "راديون برو فيغا 2"، واستخدام بطاقتين من هذه البطاقة معا، ليصل بذلك حجم ذاكرة الرسوميات إلى 128 غيغابايتا، فضلا عن تقنية التسريع "آبل آفتربيرنر" التي تسمح بتشغيل ثلاثة مقاطع فيديو خام بدقة 8كي في الوقت ذاته.

وتطرح آبل هذا الحاسوب بسعر يبدأ من خمسة آلاف و999 دولارا أميركيا اعتبارا من خريف 2019.

سعر حاسوب ماك برو الجديد يصل دون الشاشة إلى ستة آلاف دولار ومع الشاشة إلى 11 ألف دولار (الفرنسية)

شاشة برو ديسبلاي إكس دي آر

تأتي هذه الشاشة بقياس 32 بوصة بدقة 6كي تبلغ 6016×3384 بكسل، وتوفر مستوى سطوع يبلغ 1600 شمعة، ونسبة تباين تبلغ 1:10000000.

وتطرح آبل هذه الشاشة بسعر أربعة آلاف و999 دولارا أميركيا اعتبارا من خريف 2019.

نظام التشغيل ماك أو إس كاتالينا

يأتي هذا الإصدار الجديد رقم 10.15 من نظام تشغيل حواسيب ماك مزودا بميزات وتطبيقات جديدة، حيث ستحل التطبيقات الترفيهية الرائجة مثل "آبل ميوزك" و"آبل بودكاست" و"آبل تي في" محل تطبيق "آيتونز".

كما يضم نظام التشغيل تطبيقا جديدا يدعى "سايدكار" يتيح للمستخدمين استخدام حاسوب آيباد اللوحي، شاشةَ ثانية أو جهازَ إدخال عالي الدقة عبر تطبيقات معينة.

بالإضافة ذلك عززت الشركة نظام التشغيل بميزات أمان جديدة وميزة التحكم الصوتي التي تتيح للمستخدمين التحكم بالصوت في حاسوب ماك بالكامل.

آيباد أو إس

ولأول مرة في تاريخها تطرح آبل نسخة خاصة جديدة من نظام التشغيل "آي أو إس" لحواسيب آيباد، أطلقت عليها اسم "آيباد أو إس".

وتبدو الواجهة في النظام الجديد مخصصة بصورة أفضل لحواسيب آيباد، حيث تمت إضافة مزيد من أيقونات التطبيقات بجانب بعضها بعضا، وبالتمرير السريع إلى أسفل يمكن الحصول على النافذة العائمة.

وحصل تطبيق إدارة الملفات على العرض بالطريقة العمودية، وإمكانية إجراء بعض التعديلات على الملفات وحتى دعم تصفح الملفات من ذاكرة الفلاش، ولاحقا سيمكن ضغط وفك ضغط الملفات.