هذا أبرز ما أعلنت عنه آبل في مؤتمرها السنوي للمطورين
أعلنت شركة آبل أمس الاثنين خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المطورين السنوي الخاص بها (WWDC 2019) في سان خوسيه بكاليفورنيا عن عدد من المنتجات، من بينها حاسوب ماك برو وشاشة برو ديسبلاي إكس دي آر، ونظامي تشغيل جديدين لحواسيب ماك وهواتف آيفون، وغير ذلك.
ماك برو
حصل هذا الحاسوب المكتبي على إعادة تصميم جذرية للحصول على أعلى أداء ممكن، حيث يتميز بأنه يعمل بمعالجات زيون التي تأتي بما يصل إلى 28 نواة، كما يدعم الحاسوب ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة هائلة تصل إلى 1.5 تيرابايت.
ويأتي الجهاز بثماني فتحات للتوسعة من نوع "بي سي آي إي" (PCIe) بالإضافة إلى دعم بطاقات الرسوميات فائقة الأداء مثل "راديون برو 580 إكس"، وبطاقة "راديون برو فيغا 2"، التي تمتاز بأنها تضم ذاكرة قدرها 32 غيغابايتا وعرض حزمة ذاكرة قدره تيرابايت في الثانية، وهو الأعلى بين جميع بطاقات الرسوميات.
ويدعم الحاسوب الجديد أيضا بطاقات الرسوميات "راديون برو فيغا 2 ديو" التي تضم بطاقتي "راديون برو فيغا 2"، واستخدام بطاقتين من هذه البطاقة معا، ليصل بذلك حجم ذاكرة الرسوميات إلى 128 غيغابايتا، فضلا عن تقنية التسريع "آبل آفتربيرنر" التي تسمح بتشغيل ثلاثة مقاطع فيديو خام بدقة 8كي في الوقت ذاته.
وتطرح آبل هذا الحاسوب بسعر يبدأ من خمسة آلاف و999 دولارا أميركيا اعتبارا من خريف 2019.
شاشة برو ديسبلاي إكس دي آر
تأتي هذه الشاشة بقياس 32 بوصة بدقة 6كي تبلغ 6016×3384 بكسل، وتوفر مستوى سطوع يبلغ 1600 شمعة، ونسبة تباين تبلغ 1:10000000.
وتطرح آبل هذه الشاشة بسعر أربعة آلاف و999 دولارا أميركيا اعتبارا من خريف 2019.
نظام التشغيل ماك أو إس كاتالينا
يأتي هذا الإصدار الجديد رقم 10.15 من نظام تشغيل حواسيب ماك مزودا بميزات وتطبيقات جديدة، حيث ستحل التطبيقات الترفيهية الرائجة مثل "آبل ميوزك" و"آبل بودكاست" و"آبل تي في" محل تطبيق "آيتونز".
كما يضم نظام التشغيل تطبيقا جديدا يدعى "سايدكار" يتيح للمستخدمين استخدام حاسوب آيباد اللوحي، شاشةَ ثانية أو جهازَ إدخال عالي الدقة عبر تطبيقات معينة.
بالإضافة ذلك عززت الشركة نظام التشغيل بميزات أمان جديدة وميزة التحكم الصوتي التي تتيح للمستخدمين التحكم بالصوت في حاسوب ماك بالكامل.
آيباد أو إس
ولأول مرة في تاريخها تطرح آبل نسخة خاصة جديدة من نظام التشغيل "آي أو إس" لحواسيب آيباد، أطلقت عليها اسم "آيباد أو إس".
وتبدو الواجهة في النظام الجديد مخصصة بصورة أفضل لحواسيب آيباد، حيث تمت إضافة مزيد من أيقونات التطبيقات بجانب بعضها بعضا، وبالتمرير السريع إلى أسفل يمكن الحصول على النافذة العائمة.
وحصل تطبيق إدارة الملفات على العرض بالطريقة العمودية، وإمكانية إجراء بعض التعديلات على الملفات وحتى دعم تصفح الملفات من ذاكرة الفلاش، ولاحقا سيمكن ضغط وفك ضغط الملفات.
|في نظام آيباد أو إس من الممكن تصفح الملفات من ذاكرة الفلاش (الفرنسية)
كما حصل المتصفح على تحديثات جديدة، فبات يدعم مستندات غوغل، مع إضافة اختصارات جديدة للوحة المفاتيح، وإمكانية تنزيل خطوط من متجر التطبيقات. وتم أيضا تحسين استجابة القلم.
وستطرح آبل هذا النظام في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل لمن يملكون آيباد أير 2 فأحدث. ومن يمتلكون آيباد برو والجيل الخامس من "آيباد" فأحدث.
آي أو إس 13
في هذا الإصدار الجديد من نظام تشغيل هواتف آيفون سرعت آبل استجابة ميزة هوية الوجه (face ID) بنحو 30% تقريبا، كما تم تعديل طريقة التعامل مع التطبيقات بحيث يتم تحميلها بسرعة تزيد 60% تقريبا مقارنة بالإصدار السابق.
ودعمت الشركة في الإصدار الجديد نمط "الوضع الليلي" (دارك مود) لكل التطبيقات، مثل الرسائل والملاحظات والخرائط والأخبار والتقويم وغيرها، بالإضافة إلى تغييرات كبيرة في متصفح سفاري.
وعززت الشركة أداء المساعد الصوتي الذكي "سيري" الذي بات قادرا على تحويل الكلمات إلى روابط تشعبية عديدة يمكن الولوج إليها.
|في الإصدار آي أو إس 13 أصبح سيري قادرا على تحويل الكلمات إلى روابط تشعبية عديدة يمكن الولوج إليها (الفرنسية)
كما رفعت من درجة حماية خصوصية المستخدمين، حيث بات بإمكانهم تخصيص تطبيقات بعينها لعدم الولوج إلى موقعك الجغرافي، إلا مرة واحدة فقط، مثلا عندما تفتح التطبيق.
ومن المتوقع أن يصل هذا الإصدار إلى المستخدمين في سبتمبر/أيلول المقبل، لهواتف آيفون الجديدة، إلى جانب الهواتف الحالية بدءا من آيفون 6إس.
ووتش أو إس
وأعلنت الشركة أيضا عن نظام تشغيل جديد مخصص لساعاتها الذكية، حيث أضافت إليه المذكرات الصوتية والآلة الحاسبة، كما وفرت أربعة وجوه جديدة للساعة، ودمجت متجر التطبيقات "آب ستور" فيها، مما يتيح للمستخدمين تصفح التطبيقات وشراءها وتثبيتها مباشرة من الساعة.
وأعادت الشركة تصميم تطبيق الصحة، وأضافت تطبيق لمراقبة السمع يحمل اسم "نويز" (ضجيج)، وأدخلت تحديثات على تطبيقات تتبع اللياقة البدنية.
وستطرح الشركة هذا الإصدار من نظام التشغيل في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل لمن يملكون الإصدار "سيريس 1" فأحدث.
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