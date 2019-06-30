 لم تفصح عن سعرها بعد.. فيفو تكشف عن أولى نظاراتها للواقع المعزز
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لم تفصح عن سعرها بعد.. فيفو تكشف عن أولى نظاراتها للواقع المعزز

لم تكشف فيفو عن موعد طرح أو سعر النظارة التي تقول إنها تعد "بطريقة جديدة للتفاعل في عصر 5جي" (فيفو)
لم تكشف فيفو عن موعد طرح أو سعر النظارة التي تقول إنها تعد "بطريقة جديدة للتفاعل في عصر 5جي" (فيفو)

كشفت فيفو الصينية النقاب عن أول نظارة لها بتقنية الواقع المعزز (Augmented Reality) تعمل مع هاتفها الذكي بتقنية 5جي الذي لم يتم الكشف عنه بعد.

وأوضحت الشركة أن نظارة الواقع المعزز تشتمل على خمسة أوضاع تشغيل، وهي: التعرف على الوجه، التعرف على الأغراض، الألعاب، العمل المكتبي، مسرح 5جي (5G Theatre) لمشاهدة الأفلام ثلاثية الأبعاد عالية الوضوح.

ولم تفصح بعد عن دقة وضوح الشاشة الشفافة أو نطاق الرؤية القابل للاستخدام، وكل ما تكشف حتى الآن أن النظارة تعمل بتقنية ست درجات من الحرية (6DoF) ويمكن وصلهما بهاتف 5جي.

ولم تكشف فيفو عن موعد طرح أو سعر النظارة التي تقول إنها تعد "بطريقة جديدة للتفاعل في عصر 5جي" لكن من المتوقع أن تطرحها في الفترة ذاتها التي ستطرح فيها هاتفها الذكي المقبل "فيفو نيكس 5جي" أواخر هذا العام.

 

المصدر : مواقع إلكترونية,الألمانية
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