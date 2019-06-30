"أوبرا جي.إكس".. أول متصفح في العالم لعشاق الألعاب

أعلنت شركة أوبرا عن تطوير أول متصفح في العالم مصمم خصيصا لعشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة النرويجية أن إصدار المعاينة الأولى من متصفح "أوبرا جي.إكس" الجديد يتضمن قيودا على موارد النظام المستخدمة، ودمج منصة "تويتش" المتخصصة في البث الحي لألعاب الفيديو، والعديد من الوظائف الأخرى.

ويتيح المتصفح الجديد لعشاق الألعاب تحديد مقدار ذاكرة الوصول العشوائي، وقدرة المعالج المسموح استعمالها بواسطة المتصفح، وبالتالي يمكن تخصيص الجزء الأكبر من قدرة الحاسوب للعبة، دون أن يستهلك المتصفح الكثير من الموارد غير اللازمة.

وأشارت أوبرا إلى أن "جي.إكس كورنر" عبارة عن نطاق يتم فيه تقديم عروض وأخبار الألعاب المثيرة للاهتمام، وفي هذا الإصدار قد تم دمج "تويتش" في الشريط الجانبي للمتصفح بحيث يمكن للمستخدم تلقي إشعارات مباشرة حول البث المشغل حاليا.

وقد استخدمت الشركة النرويجية في متصفح "أوبرا جي.إكس" بعض الرسوم المتحركة والمؤثرات الصوتية التي تعتمد على الألعاب عند بدء تشغيل المتصفح أو إتمام التحديثات.

ويمتاز تصميم المتصفح باللون الرمادي الداكن مع لمسات من اللون الأحمر، ويمكن تغيير الطابع اللوني حسب الرغبة، علاوة على أنه يمكن مزامنة الألوان بواسطة وظيفة "رايزر كروما".

وأكدت أوبرا أن المتصفح الخاص بالألعاب يتضمن جميع الوظائف المتوفرة في الإصدار القياسي، مثل دمج برامج التراسل الفوري في الشريط الجانبي مثل فيسبوك وواتساب، ومانع الإعلانات "آد بلوكر"، ووظيفة الشبكة الافتراضية الخاصة (في.بي.أن)، وكذلك وظيفة "فيديو بوب-آوت".

ويمكن لعشاق الألعاب تنزيل نسخة المعاينة الأولى لحواسيب ويندوز اعتبارا من الآن من موقع الويب الخاص بالشركة النرويجية، على أن يتم إطلاق الإصدار النهائي خلال الخريف المقبل.