كيف تنقذ هاتفك الذي سقط في الماء؟

الجميع معرضون لإسقاط هواتفهم في الماء، وكلما أسرعت في التصرف بعد ذلك كانت النتيجة أفضل واستطعت إعادة هاتفك للعمل من جديد. وقبل تطبيق أي خطوة، يجب إخراج الهاتف من الماء في أسرع وقت ممكن، لأن بقاءه في الماء لمدة طويلة سيزيد الضرر.

وفي تقرير نشره موقع "أف بي ري" الروسي، يقول الخبراء إنه بمجرد إخراج الهاتف من الماء ستحتاج إلى اتخاذ بعض الخطوات. ومن الضروري أن نفهم أنه إلى جانب تطبيق النصائح المفيدة، هناك بعض الأمور التي يجب تجنب القيام بها.

احذر القيام بهذه الأمور

لا يجب تشغيل الهاتف أو وصله بالشاحن، وتجنب الضغط على لوحة المفاتيح. بالإضافة إلى ذلك، لا يجب هز الهاتف، لأن ذلك قد يؤدي إلى تغلل المياه في الأجزاء الداخلية للجهاز. ولا يجب تعريض الهاتف إلى الحرارة أو إلى مروحة هوائية لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.