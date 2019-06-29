تعلم بالخطوات كيف تستخدم ميزة غوغل الجديدة لوقف تتبعك

أعلنت غوغل أنها ستتيح للمستخدمين الآن حذف سجلات موقعهم تلقائيا حتى لا تستطيع تعقبك طوال الوقت، مما يمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في بياناتهم.

وأعلن عن الميزة الجديدة في شهر مايو/أيار، وانطلقت رسميا يوم الأربعاءالماضي، ويمكن للمستخدمين الآن حذف بيانات موقعهم تلقائيا من ذاكرة غوغل كل ثلاثة أشهرا أو 18 شهرا، بحسب اختيارهم.