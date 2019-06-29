تعلم بالخطوات كيف تستخدم ميزة غوغل الجديدة لوقف تتبعك
أعلنت غوغل أنها ستتيح للمستخدمين الآن حذف سجلات موقعهم تلقائيا حتى لا تستطيع تعقبك طوال الوقت، مما يمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في بياناتهم.
وأعلن عن الميزة الجديدة في شهر مايو/أيار، وانطلقت رسميا يوم الأربعاءالماضي، ويمكن للمستخدمين الآن حذف بيانات موقعهم تلقائيا من ذاكرة غوغل كل ثلاثة أشهرا أو 18 شهرا، بحسب اختيارهم.
ولكن يجب عليك ضبط البيانات يدويا في قسم الإعدادات، سواء في متصفح كروم أو تطبيق غوغل في الهواتف الذكية، قبل ذلك من خلال الخطوات التالية:
- اذهب لحسابك على غوغل بالضغط على صورة حسابك في أعلى طرف الصفحة، في متصفح كروم.
- اضغط خيار المعلومات والتخصيص (Data & personalization)، ثم اختر خيار نشاطات الويب والتطبيقات (Web & App activity).
- من هناك اضغط على خيار إدارة النشاطات (Manage activity).
- قم باختيار إزالة تلقائي (choose to delete automatically).
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اختيار الإزالة التلقائية (غوغل)
- ستظهر لك خيارات للإزالة التلقائية خلال 3 أشهر أو 18 شهرا.
يمكن إزالة البيانات من هواتف أندرويد وذلك بالدخول للإعدادات في الهاتف واختيار غوغل واتباع نفس الخطوات السابقة.
وتقول غوغل إنها تجمع هذه البيانات لتحسين تجربة التطبيق الخاصة بها وتخصيصها، ولكنها وجدت أن البعض ليس مرتاحا لعملية تسجيل النشاطات.