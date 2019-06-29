 تعلم بالخطوات كيف تستخدم ميزة غوغل الجديدة لوقف تتبعك
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تعلم بالخطوات كيف تستخدم ميزة غوغل الجديدة لوقف تتبعك

ميزة الإلغاء التلقائي أعلن عنها الشهر الماضي ولكن تم تفعيلها الأربعاء (رويترز)
ميزة الإلغاء التلقائي أعلن عنها الشهر الماضي ولكن تم تفعيلها الأربعاء (رويترز)

أعلنت غوغل أنها ستتيح للمستخدمين الآن حذف سجلات موقعهم تلقائيا حتى لا تستطيع تعقبك طوال الوقت، مما يمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في بياناتهم.

وأعلن عن الميزة الجديدة في شهر مايو/أيار، وانطلقت رسميا يوم الأربعاءالماضي، ويمكن للمستخدمين الآن حذف بيانات موقعهم تلقائيا من ذاكرة غوغل كل ثلاثة أشهرا أو 18 شهرا، بحسب اختيارهم.

ولكن يجب عليك ضبط البيانات يدويا في قسم الإعدادات، سواء في متصفح كروم أو تطبيق غوغل في الهواتف الذكية، قبل ذلك من خلال الخطوات التالية:

- اذهب لحسابك على غوغل بالضغط على صورة حسابك في أعلى طرف الصفحة، في متصفح كروم.

- اضغط خيار المعلومات والتخصيص (Data & personalization)، ثم اختر خيار نشاطات الويب والتطبيقات (Web & App activity).

المعلومات والتخصيص (غوغل)

- من هناك اضغط على خيار إدارة النشاطات (Manage activity).

إدارة النشاطات (غوغل)

- قم باختيار إزالة تلقائي (choose to delete automatically).

اختيار الإزالة التلقائية (غوغل)

- ستظهر لك خيارات للإزالة التلقائية خلال 3 أشهر أو 18 شهرا.

خيارات الإزالة من 3 شهور إلى 18 شهرا (غوغل)

يمكن إزالة البيانات من هواتف أندرويد وذلك بالدخول للإعدادات في الهاتف واختيار غوغل واتباع نفس الخطوات السابقة.

وتقول غوغل إنها تجمع هذه البيانات لتحسين تجربة التطبيق الخاصة بها وتخصيصها، ولكنها وجدت أن البعض ليس مرتاحا لعملية تسجيل النشاطات.

المصدر : مواقع إلكترونية
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