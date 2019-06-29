صمم صوتها مؤلف موسيقى باتمان.. شاهد سيارة بي.أم.دبليو الكهربائية

كشفت شركة السيارات الألمانية بي.أم.دبليو عن بعض خططها للسيارات الكهربائية أثناء عرضها لأحدث نماذجها الأسبوع الماضي.

وقالت الشركة إنها ستطلق 25 سيارة كهربائية بحلول العام 2023، وعرضت بعض المفاهيم الأنيقة، مثل سيارتها "فيجن أم.نيكست" (Vision M NEXT) الرياضية الأنيقة.

تبدو السيارة كأنها مركبة فضائية في فيلم هوليودي أو لعبة فيديو، وقد قررت الشركة إطلاق موقع تسويقي خاص بهذه السيارة لضمان حصول الجمهور على بعض المتعة.

لا تنتج السيارات الكهربائية أي ضجيج من المحرك، لذا عملت الشركات -مثل جاغوار- على منح سياراتها ملفات التعريف الصوتية، إما لتحذير المشاة من وجودهم، أو لطمأنة السائقين الذين لا يسمعون صوت المحرك.

واستعانت بي.أم.دبليو بالمؤلف الموسيقي المشهور هانز زيمر الذي اشتهر بأعماله في أفلام باتمان وإنسيبشن وبلايد رنر 2049، ليعمل مع مصمم الصوت في سيارة "رينزو فيتالي" لإنتاج صوت خاص بالسيارة الكهربائية يشبه الخيال العلمي.

كما أنتجت الشركة نموذجا لأي شخص لديه طابعة ثلاثية الأبعاد لطباعة نموذج مصغر للسيارة كهدية، وكذلك ملفات لطباعة ملصق لغرف النوم والشاشات.

استمع لصوت السيارة:

6053864663001 03e88ef9-99cc-4dc6-b5d8-370f065a0efa 3a6f781d-efe6-4a65-8c46-3adbe396a6dd video