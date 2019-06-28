بعد 30 عاما.. مصمم آيفون يغادر آبل

أغلقت آبل الباب على حقبة مؤسسها ستيف جوبز بخروج المصمم الرئيسي لمعظم منتجاتها الرائدة والمميزة البريطاني جوني إيف أمس الخميس، بعد ثلاثة عقود من العمل في الشركة الأميركية.

ويغادر إيف آبل ليفتتح شركته الخاصة "لوف فروم" (Love from)، كاشفا عن أول زبائنه؛ شركته السابقة آبل.

وقاد إيف فرق تصميم الشركة منذ عام 1996، حيث انضم إليها خلال أكثر فتراتها اضطرابا، وساعد على نهوضها مجددا بتصاميمه، حيث قام بتصميم جهاز آي ماك، الذي ساعد آبل على العودة من جديد، وأنقذها من ركودها في أوائل التسعينيات.

كما صمم مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة آبل ستيف جوبز أجهزة آيباد، وآيبود، وآيفون، الذي يعتبره بعض الخبراء أحد أكثر المنتجات الاستهلاكية نجاحًا على الإطلاق.

وكان ستيف جوبز مشاركا بشكل كبير في عملية تصميم المنتجات، ويزور أستوديوهات آبل للتصميم يوميا، وتساءل النقاد بعد وفاة جوبز عن إمكانية مواصلة آبل مسيرة جوبز.

وأصبح جوني إيف رمزا للاستمرارية، وجسرا يصل بين عهدي ستيف جوبز وتيم كوك، وأشرف على تصميم الأجهزة والبرامج على حد سواء ابتداءً من عام 2012، مما أدى إلى إصلاح شامل لنظام التشغيل (iOS).

كما شارك أيضا في تصميم المقر الجديد للشركة الذي بلغت تكلفته خمسة مليارات دولار، وافتتح عام 2017.

وتقديرا لأعماله منحته الملكة لقب فارس، وظهر على أغلفة كبار مجلات التصميم، واعتبر من المجددين في مجال التصميم الصناعي بتصاميمه منتجات آبل التي جعلتها أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار في أغسطس/آب 2018.

وقال جوني رغم أنني لن أكون موظفًا في آبل، فإنني سأظل مشاركًا إلى حد كبير، وأتمنى أن أظل كذلك لسنوات عديدة قادمة، وهذا الوقت هو التوقيت الطبيعي لإجراء مثل هذا التغيير.

في حين قال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل -في بيان- جوني شخصية فريدة في عالم التصميم، ولا يمكن إنكار دوره في إحياء آبل، وستواصل آبل الاستفادة من مواهبه من خلال العمل مباشرةً معه في المشاريع الحصرية، ومن خلال العمل المستمر لفريق التصميم الرائع الذي بناه.

وتأتي مغادرة رئيس قسم التصميم وسط انخفاض مبيعات آيفون، بما في ذلك الانخفاض القياسي في الربع الأخير من العام الماضي.