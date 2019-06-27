هكذا يساعد ويندوز وماك مرضى عمى الألوان

يجد مرضى عمى الألوان صعوبة بالغة في التعامل مع شاشات الحواسيب، لذا تقدم أنظمة التشغيل ويندوز وماك بعض الإعدادات لمواجهة هذه المشكلة.

ويندوز 10

يقدم نظام التشغيل ويندوز 10 مرشحات لونية مخصصة للأشخاص الذين يعانون من ضعف رؤية ألوان الأحمر والأخضر والأزرق. وتوجد الخيارات الضرورية في قائمة الإعدادات تحت بند "سهولة الوصول" (Ease of Access) ومنها اختيار "اللون والتباين العالي" (Color & high contrast).

وتحت بند "مرشحات الألوان" (Color filters) في قسم اللون والتباين العالي فعِّل خيار "تطبيق المرشح اللوني" (Apply color filter) ثم اختر المرشح الملائم من قائمة المرشحات المتاحة.

وتتضمن قائمة المرشحات اللونية خيارات "تدرج الرمادي، عكس الألوان، التدرج الرمادي المعكوس، عمى الأخضر، عمى الأحمر، وعمى الأزرق".

ماك أو أس

بالنسبة لمستخدمي حواسيب ماك، فيمكنهم تفعيل درجات الرمادي عبر إعدادات "تفضيلات النظام" (System Preferences) ثم "إمكانية الوصول" (Accessibility) ثم "الشاشة" (Display).

وإلى جانب الخيار "استخدم تدرج الرمادي" (Use grayscale) يوجد أيضا الخيار "عكس الألوان" (Invert colors) الذي يتيح بعض التحسينات للذين يعانون من ضعف الرؤية.