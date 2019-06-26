قرصنة شركات اتصالات كبرى حول العالم.. والشبهات تدور حول الصين

تعرض أكثر من عشر شركات خدمات خلوية من جميع أنحاء العالم لضربات قراصنة قد تكون كشفت المعلومات الشخصية للعملاء وسجلات المكالمات والبيانات الخاصة الأخرى.

واكتشف الهجوم للمرة الأولى بواسطة شركة أبحاث الأمن سيبريزون Cybereason، ويحتمل أن يكون قد بدأ في عام 2012 واستهدف ما لا يقل عن 20 ضحية، وفقا لتقرير مجلة تك كرانش.

وتكتمت شركة الأمن على أسماء الشركات التي تم اختراقها لأن التحقيق ما زال جاريا، ويقول خبراء الأمن السيبراني (الحاسوبي) بالشركة إن هناك "درجة عالية من اليقين"، وإن الصين رعت الهجوم.

وقال التقرير إن سيبريزون وجدت أن المتسللين يمكنهم على الأرجح تتبع الموقع الفعلي لهواتف أهدافهم، ولديهم أيضا إمكانية الوصول إلى سجلات مفصلة لكل نشاطهم الخلوي.

وتضمنت السجلات تفاصيل حول أطراف الاتصالات ومن تحدث منهم، إلا أنها لا تسجل ما قيل بالفعل.

الحلقة الأضعف

استهدف المتسللون الثغرات الأمنية على خوادم محددة للوصول إلى الشبكات الداخلية لكل شركة اتصالات، حسبما قال أميت سيربر، رئيس أبحاث الأمن في سيبريزون لتك كرانش.

وقال سيربر "يمكنك أن ترى على الفور أنهم يعرفون عن ماذا يبحثون... سيستغلون جهازا واحدا كان متاحا للعامة عبر الإنترنت، ويتخلصون من بيانات الدخول الخاصة بذلك الجهاز، ويستخدمون بيانات الدخول المسروقة من الجهاز الأول ويكررون العملية بأكملها مرات عدة".

وكانت النتيجة الوصول غير المقيد إلى أنظمة الشركات، وقال سيربر "كل شيء مملوك بالكامل".

ومن خلال الوصول إلى سجلات تفاصيل المكالمات الخاصة بمزود الخدمة الخلوية، قام المتسللون بضغط بيانات المستهدف ومخارجها -مئات المئات من الغيغابايتات- التي تصل إلى عدد كبير من السجلات، ومن المحتمل أن تكون أسابيع أو أشهرا في المرة الواحدة.