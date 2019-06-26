 تطبيق لكاميرا الهاتف يزيل البشر من الصور
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تطبيق لكاميرا الهاتف يزيل البشر من الصور

باي باي كاميرا يستخدم الذكاء الاصطناعي لإزالة الناس من الصور ثم إعادة رسم المكان الذي كانوا فيه (تيك كرانتش)
باي باي كاميرا يستخدم الذكاء الاصطناعي لإزالة الناس من الصور ثم إعادة رسم المكان الذي كانوا فيه (تيك كرانتش)

طور الفنان الأميركي دامجانسكي تطبيقًا جديدا لنظام "آي أو أس" يمكنه إزالة البشر من الصور، وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

ويقول دامجانسكي المقيم في مدينة نيويورك إن التطبيق عمل فني طور "لعصر ما بعد البشر". وهو يستخدم الذكاء الاصطناعي لإزالة الناس من الصور، ثم إعادة رسم المكان الذي كانوا فيه.

وسمي التطبيق الجديد (باي باي كاميرا) Bye Bye Camera وهو متوفر بمتجر آبل مقابل نحو ثلاثة دولارات، وقد تعاون دامجانسكي واثنان من أصدقائه العاملين بمؤسسة "دو سمثينغ غود" (Do Something Good) حيث يجتمع الفنانون والمطورون لإنشاء المشاريع.

ويستخدم تطبيق "باي باي كاميرا" خوارزمية مفتوحة المصدر لكشف البشر باسم يولو (YOLO) بالإضافة إلى مجموعة من أنظمة الذكاء الاصطناعي لتعديل الصورة.

المصدر : مواقع إلكترونية
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