آبل تنال براءة اختراع رباط ساعة بكاميرا مدمجة به

ربما حاولت الشركات من قبل طرح ساعة ذكية بكاميرا مدمجة مثل ساعة سامسونغ "غلاكسي غير"، لكن الموقع الثابت للكاميرا كان يعني أن المستخدم يحتاج عادة إلى التحكم برسغه لالتقاط صورة جيدة، ناهيك عن إمكانية إجراء مكالمات فيديو. والآن يبدو أن آبل وجدت حلا لهذه المشكلة.

فوفقا لوثائق مكتب براءات الاختراع الأميركي، حصلت آبل على براءة اختراع رباط لساعة آبل يتضمن كاميرا مدمجة به مصممة بحيث يمكن التحكم في موضعها بأي طريقة يرغب فيها المستخدم تقريبا.

وقد يبدو الرباط كأحد أربطة الساعة الحلقية للشركة، لكنه يتضمن جزءا ممتدا مع كاميرا واحدة على الأقل في نهايته. ويتوجب عليك سحب أو إرجاع أو لف هذا الجزء كي تتخذ الصورة المثالية في ساعتك.

ويتيح هذ التصور الجديد إمكانية وضع كاميرتين في جانبي الرباط، وربما يتيح أيضا استخدام كاميرا تصوير 360 درجة. وهناك أكثر من طريقة لالتقاط الصور بالكاميرا، تتضمن الضغط على الرباط أو النقر على زر على الرباط أو النقر على شاشة الساعة.

لكن تظل هذه براءة اختراع لا منتجا حقيقيا، لهذا لا توجد ضمانة بأننا قد نشاهد هذا الرباط في ساعات آبل الذكية المقبلة.