هذا ما تعلمته عندما رحل أستاذي ستيف جوبز.. نصائح تيم كوك لخريجي الجامعات

ستيف جوبز أحد مؤسسي شركة آبل والرئيس التنفيذي السابق لها (غيتي)

"إذا كنت تفعل ما تحب فلن تعمل يوما في حياتك" هذا غير صحيح

ربما سمعت هذا التعبير مرات لا تحصى، ولكن في آخر خطاب ألقاه كوك للخريجين قال إن مدة عمله في شركة آبل قد علمته أن هذا ليس صحيحا على الإطلاق.

وأضاف "في شركة آبل تعلم أنك ستعمل بجد أكثر مما كنت تعتقد أنه ممكن، ولكنك ستشعر بالسعادة".

تحمل المخاطر لبناء شيء أفضل

وقال كوك لخريجي جامعة ستانفورد "مهما فعلت فلا تخطئ في توخي الحذر الشديد، لا تفترض أنه من خلال الحفاظ على الوضع الحالي أن الأرض لن تتحرك تحت قدميك، الوضع الراهن ببساطة لن يدوم، لذا عليك العمل على بناء شيء أفضل".

كن منفتحا على النظر إلى الأشياء بطريقة مختلفة

عند مخاطبة الخريجين حثهم كوك على فتح أعينهم، والنظر إلى الأمور بطريقة جديدة، وعلى التحلي بمهارة الاستماع.

كوك أشار في بيانه إلى فيسبوك التي تم انتقادها بسبب "انتهاك الخصوصية" (الأوروبية)

"كن مدفوعا بواجبك لبناء عالم أفضل"

إن معالجة المشكلات الكبيرة ليست بالأمر السهل، لكن كوك حث الخريجين على مواجهة التحدي.

وقال "من تغير المناخ إلى الهجرة، ومن إصلاح العدالة الجنائية إلى الفرص الاقتصادية، يجب أن يكون الدافع وراء عملك هو بناء عالم أفضل، لقد غير الشباب مجرى التاريخ مرارا وتكرارا، والآن حان الوقت لتغييره مرة أخرى".

لا تتوقف عن المحاولة

قال كوك لخريجي الجامعات "جربوا شيئا ما، قد تنجحون وقد تفشلون، ولكن اجعلوا من حياتكم مهمة لإعادة تشكيل العالم".