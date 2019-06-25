إنرجايزر تطلق هاتفا بـ14 دولارا لمن يريد الهروب من التقنية

أطلقت شركة إنرجايزر هاتف "إنرجي إي12" (Energy E12) الجديد الذي يبلغ سعره نحو 14 دولارا فقط.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الهاتف الجديد يعتبر ثمرة للتعاون مع شركة "أفنير تيليكوم" الفرنسية، وهو يندرج ضمن فئة الهواتف الأساسية، حيث يعتبر خيارا مثاليا لمن يرغب في إجراء المكالمات الهاتفية فقط.

ويأتي الهاتف إنرجي 12 الجديد بارتفاع 12 سنتيمترا وعرض 5 سنتيمترا ووزن 92 غراما بحيث يسهل وضعه في الجيب.

ويشتمل الهاتف على شاشة "كيو كيو في جي أي" (QQVGA) قياس 1.8 بوصة، مع بطاقتي هاتف وذاكرة داخلية سعة 32 ميغابايتا وذاكرة وصول عشوائي سعة 32 ميغابايتا، مع إمكانية توسعة الذاكرة لما يصل إلى 16 غيغابايتا ببطاقة مايكرو أس دي.

كما يشتمل الهاتف على كاميرا "في جي إي" في الأمام والخلف مع دعم لتقنيتي البلوتوث واتصالات 2جي والراديو و"أم بي3" وكشاف.

وتكفي البطارية سعة ألف مللي أمبير/ساعة الهاتف لمدة 6.5 أيام في وضع الاستعداد أو العمل المتواصل لمدة 8 ساعات، لإجراء المكالمات الهاتفية أو تشغيل موسيقى "أم بي3".