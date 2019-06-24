شاهد.. تقنية فيفو لشحن الهاتف خلال 13 دقيقة

أعلنت شركة "فيفو" (Vivo) الصينية عن تطوير تقنية جديدة للشحن السريع بقدرة تبلغ 120 واطا.

وأوضحت الشركة الصينية أن تقنية "سوبر فلاش شارج" الجديدة تتيح إمكانية شحن البطاريات ذات سعة 4000 ملي أمبير/ساعة بالكامل في غضون 13 دقيقة فقط، وإذا رغب المستخدم في شحن البطارية بنسبة 50%، فإنه يحتاج إلى خمس دقائق فقط.

ونشر مسؤول في الشركة مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو"، يظهر هاتفا يشحن بالتقنية الجديدة، وقد ارتفعت طاقة بطاريته خلال 16 ثانية فقط إلى 14%.

وتعتبر هذه التقنية هي الأسرع حتى الآن في حرب الشحن بين الشركات الصينية، حيث أعلنت شركة شياومي في مارس/آذار الماضي عن تقنية للشحن السريع بقدرة 100 واط، قادرة على شحن بطارية بسعة 4000 ملي أمبير/الساعة في 17 دقيقة.

ولم تفصح فيفو عن أية معلومات بشأن موعد طرح تقنيتها الجديدة في أجهزتها الجوالة.