تخريب أم تحكم؟.. هجوم إلكتروني أميركي على إيران

رغيد أيوب

ربما تكون الولايات المتحدة قد ألغت ردا عسكريا على إيران كرد فعل على إسقاط طائرة مسيرة، وهو ما أكده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن ما لم تصرح به الإدارة الأميركية هو أنها تقوم بهجوم إلكتروني واسع النطاق على منظومة الصواريخ الإيرانية.

فبحسب مصادر في صحيفة واشنطن بوست، هاجمت وحدات الأمن الإلكتروني الأميركية حواسيب في منظومة التحكم بالصواريخ الإيرانية ليلة 20 يونيو/حزيران.

ووصفت هذه المصادر العملية بأنها طويلة والهدف منها هو "شل" منظومة الدفاع الصاروخية لإيران بتعطيل منصات الصواريخ أو إحداث أضرار فيها لا يمكن إصلاحها.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذا كان شبيها بهجوم سيبراني أسقط مؤقتا وكالة أبحاث الإنترنت الروسية في نوفمبر/تشرين الثاني خلال انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة.

ورفض المسؤولون في القيادة الإلكترونية التعليق، حيث إنها لا تريد تعريض عملياتها للخطر من خلال مناقشة نشاطاتها عبر الإنترنت.

ويأتي التقرير بعد أيام من أنباء عن زرع الولايات المتحدة برامج ضارة هجومية في شبكة الكهرباء الروسية، وتصريح مستشار الأمن القومي جون بولتون أن الولايات المتحدة "توسع مناطق" استخدام الحرب الإلكترونية.

مفاعل إيران وتخريب أجهزة التحكم

يُظهر هذا الهجوم كيف أصبح استخدام الهجمات الإلكترونية جزءا أكبر من الإستراتيجية السياسية الشاملة للولايات المتحدة. فهي لم تعد مستخدمة فقط لتحقيق أهداف طويلة الأجل، كما كان الحال عندما قامت مجموعة تابعة للأمن السيبراني الأميركي بالتعاون مع إسرائيل بتخريب البرنامج النووي الإيراني عام 2010 عن طريق زرع دودة حاسوبية خبيثة تسمى ستوكسنت (stuxnet)، بل أصبحت جزءا من الرد المباشر على الهجمات العسكرية.

وتستهدف دودة ستوكسنت وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة التي تسمح بالتشغيل الآلي للعمليات الكهروميكانيكية المستخدمة للتحكم في الآلات والعمليات الصناعية، بما في ذلك أجهزة الطرد المركزي ومنصات إطلاق الصواريخ. وتضرب هذه البرمجية الخبيثة الحواسيب التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز.