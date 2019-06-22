 ميزة قادمة لطالما انتظرها عشاق اليوتيوب
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ميزة قادمة لطالما انتظرها عشاق اليوتيوب

يوتيوب قد أدرك أخيرا أن التعليقات في معظمها سيئة ويجب ألا تظهر بشكل تلقائي (رويترز)
يوتيوب قد أدرك أخيرا أن التعليقات في معظمها سيئة ويجب ألا تظهر بشكل تلقائي (رويترز)

يختبر يوتيوب تصميما جديدا لميزة إخفاء التعليقات عن الأنظار وإظهارها بالضغط على زر، ووفقا لمطوري موقع أكس دي أي (XDA) تختبر هذه الميزة الآن داخل الهند فقط.

ويبدو أن يوتيوب قد أدرك أخيرا أن التعليقات في معظمها سيئة ويجب ألا تظهر بشكل تلقائي، فإذا كنت تستخدم التطبيق بشكل متكرر، فأنت تعرف أن التعليقات موجودة مباشرة أسفل قسم "التالي" من توصيات الفيديو. لكن تصميم الاختبار يخفيها تماما إلا إذا نقرت على الزر "تعليقات"، ويقع هذا الزر في مكان بارز، بالقرب من عنوان الفيديو بين زري عدم الإعجاب والمشاركة.

ويسهل ذلك الوصول إلى التعليقات لأولئك الذين يريدون رؤيتها. ولكن إذا كنت تستخدم اليوتيوب فقط لمقاطع الفيديو، وليس التعليقات فقد يكون هذا تغييرا كبيرا بالنسبة لك.

اتصل موقع فيرج المختص بالتقنية بموقع يوتيوب للحصول على تعليق حول المناطق المتوقع وصول هذه التغييرات إليها على نظام تشغيل أندرويد، وكذلك إذا كان لديه خطط لتطبيق التغيير على نظام أي أو أس وسطح المكتب والأجهزة الأخرى.                                                                                            

المصدر : مواقع إلكترونية
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