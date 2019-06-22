منها اثنتان مسلمتان.. خمس دول تتنافس لاستقبال مصانع آبل

طلبت آبل من مورديها الرئيسيين تقييم الآثار المترتبة على تكاليف تحويل ما بين 15% و30% من طاقتها الإنتاجية من الصين إلى جنوب شرق آسيا، في الوقت الذي تستعد فيه لإعادة هيكلة أساسية لسلسلة التوريد الخاصة بها، وفقًا لما توصلت إليه مجلة نيكي آسيان ريفيو.

وقررت آبل أن مخاطر الاعتماد على الموردين في الصين كبيرة جدًا بل وتتزايد بسبب التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وتقول مصادر متعددة إنه حتى إذا تم حل الخلاف فلن تكون هناك عودة إلى الوراء، وفقًا للمجلة.

وكانت الصين قاعدة الإنتاج التي بُني عليها النجاح العالمي لآبل خلال العقدين الماضيين. ولم تكن البلاد قادرة فقط على حشد مئات الآلاف من العمال المهرة في مهلة قصيرة لتلبية الطلبات المتزايدة بسرعة مع نمو الشركة، ولكن بنت نظاما صناعيا واسعا ومعقدا تراكم في مواقع تصنيع آبل وما حولها.

وتعتمد حوالي خمسة ملايين وظيفة في الصين على وجود آبل، بما في ذلك أكثر من 1.8 مليون مطور برامج وأجهزة "أي أو أس" وفقاً لدراسة متوفرة على موقع الشركة. وتوظف آبل نفسها عشرة آلاف موظف في الصين.

ولدراسة نفقات هذا التغيير، بدأت الشركة بتشكيل فريق مكون من أكثر من ثلاثين شخصا يناقشون خطط الإنتاج مع الموردين، والتفاوض مع الحكومات حول الحوافز المالية التي قد يكونون على استعداد لتقديمها لجذب تصنيع آبل، فضلاً عن اللوائح وبيئة الأعمال المحلية.

ويعترف الموردون بأن تكرار هذه الشبكة في مكان آخر سيستغرق بعض الوقت، ومن المرجح أن تظل الصين أهم قاعدة تصنيع لآبل في المستقبل المنظور.