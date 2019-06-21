آبل تسحبها من الأسواق.. حواسيب ماك بوك برو على خطى غالاكسي نوت7

قالت شركة آبل أمس الخميس إنها ستسحب عددًا محدودًا من حواسيب "ماك بوك برو" قياس 15 بوصة نظرًا لأن بطارياتها معرضة لارتفاع درجة الحرارة، ولا تتبع بروتوكول "السلامة من مخاطر الحرائق".

وتم بيع الوحدات بين سبتمبر/أيلول 2015 وفبراير/شباط 2017، ويمكن تحديدها من خلال رقم المنتج التسلسلي، حسبما ذكرت الشركة في بيان لها.

وقالت آبل -التي طلبت من العملاء التوقف عن استخدام هذه الحواسيب- إن الاستدعاء لن يؤثر على أي وحدات أخرى أو أجهزة حاسوب ماك المحمولة.

وتتشابه هذه الحادثة مع حوادث بطاريات هواتف سامسونغ في الماضي، حين ألغت الشركة الكورية تصنيع جهاز غالاكسي نوت 7، بعد أقل من شهرين من إطلاقه، بعد اشتعال النيران في الهواتف بسبب انفجار البطارية.