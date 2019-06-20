لعشاق القراءة والسباحة.. أمازون تطرح قارئ كتب جديدا

أعلنت شركة أمازون عن إطلاق الموديل الجديد من قارئ الكتب الإلكترونية كيندل أواسيس Kindle Oasis.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الموديل الجديد يمتاز بشاشة بابروايت Paperwhite قياس سبع بوصات المزودة بإضاءة خلفية على غرار الموديل السابق، كما قامت الشركة بتحسين تقنية الحبر الإلكتروني المستخدم في الموديل الجديد.

وتتيح شاشة بابروايت إمكانية القراءة مثل الورق المطبوع تماما، ولا تسبب أية تأثيرات للانعكاسات تحت الشمس الساطعة، ويوفر الموديل الجديد للمستخدم إمكانية التحكم بدرجة حرارة الألوان، بحيث يمكن ضبطها لكي تتواءم مع ظروف الإضاءة تلقائيا، مثلا عند شروق الشمس أو غروبها، وبالإضافة إلى ذلك قامت الشركة الأميركية بتحسين التصفح، ويتوفر قارئ الكتب الإلكترونية الجديد باللون الجرانيت أو الذهبي.

وتروج شركة أمازون لجهاز كيندل أواسيس الجديد بين عشاق القراءة على الشواطئ وحمامات السباحة، من خلال ميزة مقاومة الماء، حيث يمكن لجهاز أمازون الجديد مقاومة السقوط في المياه العذبة لمدة ستين دقيقة وإلى عمق مترين.

وأعلنت الشركة الأميركية عن طرح الجهاز الجديد بدءا من 24 يوليو/تموز المقبل نظير سعر يبدأ من 250 دولارا.