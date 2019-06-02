تتحكم بحياتنا.. هل أصبحت الخوارزمية مرادفا للاحتيال؟

قامت مجلة "وايرد" المتخصصة بالشؤون التقنية خلال هذا الأسبوع بدراسة كل من الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، وكيف سيؤدي مستقبلنا القائم على الرموز إلى تغيير العالم.

والخوارزمية هي مجموعة من الخطوات الرياضية والمنطقية المتسلسلة اللازمة لحل مشكلة ما، وسميت نسبة إلى العالم أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي الذي ابتكرها في القرن التاسع الميلادي.

ونشرت المجلة الأميركية مقالة للكاتب مات رينولدز يتحدث فيها عن الشعور حين تكون "أسيرا" للخوارزميات، ويرى أن صانعي المحتوى على يوتيوب هم أقدر الناس معرفة بهذا الشعور.

ويعد فهم "خوارزمية يوتيوب" وإتقانها فنا غامضا أدى إلى ظهور عدد لا يحصى من الشائعات والمدونات، وصناعة مصغرة من المسوقين والمحتالين الذين يزعمون أنهم يدركون تماما ما يجب فعله لوضع مقطع فيديو على قائمة توصيات الموقع.

وإلى جانب كونها تمثّل طريقا مختصرا نحو الشهرة على شبكة الإنترنت، تشكل خوارزمية يوتيوب تهديدا بالنسبة لمنشئيها. ففي مايو/أيار 2018، وجّه مستخدمو يوتيوب انتقادات لأحد التعديلات التجريبية في النظام الخوارزمي، مشيرين إلى أنه يصعّب عملية عثور الأشخاص على مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وقبل ذلك بأعوام، أي في مارس/ آذار 2012، عندما بدأ يوتيوب بتحديد وقت المشاهدة بدلا من عدد المشاهدات نفسها، اضطر مستخدمو الموقع إلى التفاعل مع هذا التحديث من خلال سحب مقاطع الفيديو الخاصة بهم، والتكيف مع إرادة نظام عجزوا عن التأثير عليه أو حتى فهمه.