عشاق "بوكيمون" على موعد مع لعبة وخدمة جديدتين

أعلنت شركة بوكيمون إطلاق خدمة سحابية جديدة ولعبة جديدة للأجهزة الجوالة وتطبيق متطور لعشاق لعبة بوكيمون.

وأوضحت الشركة اليابانية أنه يمكن للاعبين مشاركة المخلوقات الصغيرة عبر مختلف الألعاب والمنصات قريبا، وذلك عن طريق الخدمة السحابية بوكيمون هوم.

وأعلنت الشركة التابعة لنينتندو اليابانية أن خدمة بوكيمون هوم تتوافق مع ألعاب "بوكيمون ليتس غو" وكذلك ألعاب "بوكيمون سورد" و"بوكيمون شيلد" المقرر إطلاقها في نهاية 2019 لجهاز نينتندو سويتش، وبرنامج "بوكيمون بانك" لجهاز نينتندو 3 دي أس، ولعبة "بوكيمون غو" لأجهزة أندرويد والأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل "آي أو أس".

وأكدت الشركة اليابانية أن اللاعب سيتمكن عن طريق الخدمة السحابية من إدارة مجموعة بوكيمون عبر مختلف الألعاب ومشاركة المخلوقات الصغيرة مع اللاعبين الآخرين.

ومن المقرر إطلاق خدمة بوكيمون هوم مع بداية 2020 لجهاز نينتندو سويتش وأجهزة أبل الجوالة وهواتف أندرويد، ولم تفصح الشركة اليابانية عن أية تفاصيل أخرى بشأن الأسعار المحتملة.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة بوكيمون أيضا إطلاق لعبة جديدة للأجهزة الجوالة، حيث تدعم لعبة بوكيمون ماستر لآيفون وآيباد والأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد.

وتم تطويرها لعشاق الألعاب أثناء التنقل، ولإحياء سيرة المدربين المشهورين من تاريخ لعبة الفيديو الطويل.

وطورت اللعبة بالتعاون بين شركة بوكيمون وشركة تطوير ألعاب دينا، ومن المقرر إطلاق اللعبة "بوكيمون ماستر" خلال العام الجاري.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة اليابانية إطلاق تطبيق "بوكمون سليب" الجديد، الذي يتيح للاعب إمكانية رصد عادات نومه، وإرسالها إلى هاتفه الذكي عن طريق تقنية البلوتوث.

ومن المقرر أن يعمل التطبيق مع إصدار جديد من الملحقات التكميلية "بوكمون غو بلس" الذي يوفر تجربة لعب غير مسبوقة، وأوضحت شركة بوكيمون أن نمط النوم للاعب يؤثر في طريقة اللعب، ومن المتوقع إطلاق التطبيق الجديد خلال 2020.