غوغل ستنقذك من السائقين المخادعين أثناء سفرك

يواجه السياح عند السفر مشكلة في معرفة أقصر وأفضل الطرق في المدن التي يزورونها لأول مرة، ويستغل فئة من السائقين المخادعين عدم معرفة الركاب بها لأخذهم عبر طرق أطول طمعا في مضاعفة الأجرة.

ولهؤلاء السائقين اخترعت غوغل ميزة جديدة في تطبيق الخرائط، كشف عنها موقع "أكس دي أي ديفلوبر"، تضع حدا للسائقين الذين يحاولون استغلال الركاب بإطالة الرحلة وتغيير مسارها.

وبالرغم من أن الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار، فإن الموقع عرض نقاطا عن كيفية استخدامها، حيث يمكن للراكب تفعيل الخاصية عن طريق اختيار "كن أكثر أمانا" قبل البدء بتحديد المسار على خرائط غوغل.

وعندما تظهر الخريطة المعتادة للمسار على تطبيق خرائط غوغل ستجد خيارا لتنبيهك للطرقات تحت اسم "للحصول على تنبيهات على الطرق الوعرة"، والتي تعمل على تنبيهك في حال مخالفة السائق للمسار المباشر الذي حددته غوغل.

وتأمل غوغل في أن انتشار هذه الميزة على مستوى العالم سيردع السائقين المخادعين من القيام بهذه الحيل، بينما يرى البعض أنها ربما تسبب المشاكل للسائقين والركاب، حيث إن السائقين في بعض الدول يعرفون اختصارات للطرق يمكن أن تعفيهم من الزحام، ولكنها تظهر في التطبيق على أنها مخالفة للمسار المحدد من غوغل، مما يزيد الخلافات بين السائقين والركاب.