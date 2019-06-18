سيناتور أميركي يريد حرمان هواوي من مليار دولار

قدم السناتور الأميركي ماركو روبيو الاثنين تشريعا من شأنه أن يمنع شركة هواوي من التماس تعويضات في محاكم براءات الاختراع الأميركية، بعد أن طلبت الشركة الصينية من شركة فيرايزون دفع مليار دولار لترخيص حقوق التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع.

وبموجب التعديل لن يُسمح للشركات المدرجة في قوائم مراقبة حكومية أميركية معينة -والتي تشمل هواوي- بطلب تعويضات بموجب القانون الأميركي فيما يتعلق ببراءات الاختراع الأميركية، بما في ذلك رفع دعوى قانونية بشأن انتهاك براءات الاختراع.

يأتـي هذا الإجراء بعد أن أخبرت شركة الاتصالات الصينية نظيرتها الأميركية بأنه يتعين عليها دفع رسوم ترخيص لأكثر من 230 من براءات اختراع شركة هواوي، وتسعى بشكل إجمالي إلى أكثر من مليار دولار.

ويبدو أنها إستراتيجية جديدة في معركة هواوي المستمرة مع الحكومة الأميركية، حيث يشعر خبراء الأمن القومي بالقلق من أن "الأبواب الخلفية" في أجهزة التوجيه والمحولات وغيرها من معدات هواوي قد تسمح للصين بالتجسس على الاتصالات الأميركية، لكن هواوي نفت هذه الإدعاءات مرارا وتكرارا.

وقدم روبيو -أحد أصوات السياسة الخارجية للحزب الجمهوري- الإجراء كتعديل لقانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، أو ما يعرف اصطلاحا "أن دي أي أي" وهو مشروع قانون ضخم يحدد سياسة الإنفاق من قبل وزارة الدفاع.

ومع أن هذا الإجراء يحتاج عدة خطوات قبل أن يصبح قانونا، فإن المشرعين استخدموه بنجاح السنوات الماضية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركة الصينية.