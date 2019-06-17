هبوط المبيعات.. هواوي تستعد للأسوأ

ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة هواوي الصينية تتوقع هبوط يتراوح ما بين 40 و60% من مبيعاتها الدولية من الهواتف الذكية.

وقال تقرير -نقلا عن أشخاص على اطلاع على هذا الأمر- إن الشركة تبحث خيارات تشمل سحب الهاتف أونر 20 وهو أحدث موديلاتها من الهواتف المحمولة بالخارج.

وذكر أن هواوي ستبدأ بيع هذا الجهاز في مناطق بأوروبا من بينها بريطانيا وفرنسا في 21 يونيو /حزيران. وقال التقرير إن المسؤولين التنفيذيين بالشركة سيتابعون عملية بيع الهاتف الجديد وقد يوقفون شحناته إذا رأوا أن بيعه ضعيف.

وحسب هذا التقرير فإن مديري التسويق والمبيعات في هواوي يتوقعون بشكل داخلي هبوطا في حجم المبيعات يتراوح ما بين أربعين مليون هاتف محمول وستين مليونا هذا العام.

وقالت بلومبرج إن هواوي تهدف للسيطرة على ما يصل إلى نصف سوق الهواتف الذكية بالصين عام 2019 من أجل تعويض تراجع المبيعات بالخارج. ولم ترد الشركة على طلب من رويترز للتعليق على ذلك.

ووضعت الحكومة الأميركية هواوي (أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم) على قائمة تجارية سوداء في مايو/أيار تحظر على الموردين الأميركيين إبرام صفقات معها بسبب ما تسميه واشنطن مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال "رن تشنغ في" مؤسس هواوي ورئيسها التنفيذي في ذلك الوقت إن هذه القيود ربما "تبطئ ولكن بشكل طفيف فقط" نمو الشركة.