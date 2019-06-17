كيف تختار حاسوبا محمولا يلبي احتياجاتك؟

يقع المرء في حيرة من أمره عندما يرغب في شراء حاسوب محمول جديد نظرا لما تزخر به أسواق الإلكترونيات من أنواع وأحجام متنوعة. وللتخلص من هذه الحيرة ينبغي على المستخدم أن يسأل نفسه عن الغرض من شرائه الحاسوب المحمول الجديد.



وقال سباستيان كلاوس، من الرابطة الألمانية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "إذا كان المستخدم سيعتمد على الحاسوب المحمول الجديد في كتابة الرسائل الإلكترونية وتحرير النصوص أو تصفح مواقع الويب، فعندئذ لا يحتاج إلى جهاز بتكلفة باهظة".

ويمكن تحرير صور العطلات والإجازات الصيفية بواسطة أي حاسوب، فضلا عن أنه يمكن القيام بذلك بواسطة الهواتف الذكية، غير أن الأمر يختلف عند الرغبة في تحرير الفيديو، حيث يحتاج المستخدم إلى جهاز أكثر كفاءة.

ومن جانبه ينصح كريستيان فان دي ساند، من هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية، بالتعرف في البداية على التطبيقات الأكثر شيوعا واستعمالا، وبعد ذلك يمكن تحديد مجموعات المنتجات والنطاق السعري الذي يمكن التحرك فيه.

قابل للخلع أو التحويل

وإلى جانب الحواسيب المحمولة التقليدية، توجد حاليا فئة تعرف باسم "ديتاشابل" أو "كونفيرتابل". مع إمكانية خلع الشاشة تماما واستعمالها مثل الحاسوب اللوحي، وهي عادة ما تعمل بواجهة مختلفة، ولكن إذا كان المستخدم يستعمل وضع الحاسوب اللوحي في أغلب الأحيان، فإنه ينبغي شراء حاسوب لوحي مع لوحة مفاتيح خارجية.

أما الحواسيب القابلة للتحويل فتكون مزودة بمفصلة 360 درجة تتيح إمكانية طي لوحة المفاتيح للخلف تماما، وتظهر أهمية هذه الموديلات مثلا عند إجراء العروض التقديمية أمام ثلاثة أو أربعة أشخاص فقط.

جيل المعالجات

ويعد جيل المعالجات من العوامل الأساسية في شراء الحاسوب المحمول، والذي يحدد أيضا تكلفته، وتأتي جميع معالجات الحواسيب المحمولة من شركتي إنتل و أي أم دي تقريبا.

وينصح كريستيان فان دي ساند المستخدم العادي بالاعتماد على الموديلات المزودة بمعالجات إنتل أي5، لأن المعالج أي3 يعتبر بمثابة الإصدار الأساسي، في حين أن الإصدار أي7 يعتبر متطورا للغاية بالنسبة للمستخدم العادي.

وفيما يتعلق بموديلات أي أم دي، فإن معالجات رايزن المتوفرة منذ عام 2017 تحمل أرقام من 3 إلى 7، ويمكن للمستخدم العادي العمل بصورة جيدة مع الحواسيب المزودة بمعالجات تحمل رقم 5.

ومن حيث المبدأ يمكن للمستخدم التوفير من خلال الاعتماد على أجيال المعالجات من العام السابق، ويمكن التعرف على جيل معالجات إنتل من خلال الخانة الأولى في رقم المعالج بعد الشركة، فمثلا الموديل i5-9300H ينتمي إلى الجيل التاسع، وبالتالي فإنه أحدث جيل من معالجات آي كور.