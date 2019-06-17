لأول مرة.. آبل آيكلاود تصل إلى متجر مايكروسوفت
أعلنت آبل عن إتاحة خدمة التخزين السحابي "آيكلاود" لأول مرة في متجر مايكروسوفت (مايكروسوفت ستور).
وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر للمستخدم إمكانية تحديد أي البيانات من خدمة آيكلاود التي ينبغي إتاحتها على الحاسوب في وضع عدم الاتصال بالإنترنت (أوفلاين).
يُذكر أن آيكلاود كان دائما متوفرا لنظام ويندوز، لكنه لم يكن يتيح الاندماج بالنظام بالشكل الجديد الذي يتضمن ميزة المزامنة التي تستند إلى التقنية ذاتها وراء ميزة "الملفات حسب الطلب" في خدمة التخزين السحابي لمايكروسوفت "ون درايف".
|دمج آيكلاود بمستكشف الملفات بويندوز 10 لتسهيل نقل الملفات بين الأجهزة المزودة بنظام التشغيل آي أو أس والحواسيب المزودة بنظام التشغيل ويندوز (الألمانية)
وهذا يعني أن بإمكان المستخدم الوصول إلى ملفات آيكلاود على حاسوب ويندوز 10 بدون الاضطرار إلى مزامنتها كليا مع الحاسوب الشخصي، وبالتالي توفير مساحة القرص الصلب.
وسيتيح التطبيق الجديد -الذي جاء نتيجة عمل مشترك بين آبل ومايكروسوفت- الوصول إلى الوثائق المخزنة في آيكلاود درايف، والصور من آيكلاود فوتوز (iCloud Photos) والبريد (Mail) وجهات الاتصال (Contacts) والرزنامة (Calendar) والتنبيهات (Reminders) والعلامات المرجعية في متصفح سفاري.
ويشير موقع ذا فيرج (المعني بشؤون التقنية) إلى أن هذا التعاون ما بين مايكروسوفت وآبل يعتبر أمرا مشجعا، وربما قد يكون إشارة أمل إلى أن خدمات تلفزيون آبل (آبل تي في) والموسيقى قد تظهر مستقبلا على حواسيب ويندوز.