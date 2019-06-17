لأول مرة.. آبل آيكلاود تصل إلى متجر مايكروسوفت

أعلنت آبل عن إتاحة خدمة التخزين السحابي "آيكلاود" لأول مرة في متجر مايكروسوفت (مايكروسوفت ستور).

وأضافت الشركة الأميركية أن خدمة التخزين السحابي آيكلاود تم دمجها أيضا بمستكشف الملفات (فايل إكسبلورر) بويندوز 10 من أجل تسهيل عملية نقل البيانات بين الأجهزة المزودة بنظام التشغيل "آي أو أس" والحواسيب المزودة بنظام التشغيل ويندوز.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر للمستخدم إمكانية تحديد أي البيانات من خدمة آيكلاود التي ينبغي إتاحتها على الحاسوب في وضع عدم الاتصال بالإنترنت (أوفلاين).

يُذكر أن آيكلاود كان دائما متوفرا لنظام ويندوز، لكنه لم يكن يتيح الاندماج بالنظام بالشكل الجديد الذي يتضمن ميزة المزامنة التي تستند إلى التقنية ذاتها وراء ميزة "الملفات حسب الطلب" في خدمة التخزين السحابي لمايكروسوفت "ون درايف".